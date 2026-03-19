Côte d’Ivoire : plusieurs ministres toujours sans décrets d’attribution après leur nomination

Selon des informations publiées par Africa Intelligence dans son édition du mercredi 18 mars 2026, les membres du nouvel exécutif exercent encore dans une certaine incertitude quant à la définition précise de leurs prérogatives. Une situation qualifiée d’inédite depuis l’accession au pouvoir du chef de l’État en 2011.

D’après la même source, la composition de ce gouvernement aurait été arrêtée au sein d’un cercle restreint autour du président de la République, du vice-président Tiémoko Meyliet Koné, du Premier ministre Robert Beugré Mambé et du vice-Premier ministre Téné Birahima Ouattara. Cette nouvelle équipe s’écarterait par ailleurs des engagements initiaux du chef de l’État, qui avait annoncé un gouvernement resserré, largement renouvelé et davantage ouvert aux technocrates. Dans les faits, plus de 90 % des ministres ont été reconduits.

En coulisses, ces reconductions massives s’inscriraient dans une logique transitoire, l’exécutif envisageant une configuration gouvernementale appelée à évoluer à court terme, possiblement dans un délai inférieur à un an. Un décret d’attribution est un acte officiel pris par le chef de l’État qui définit les missions, compétences et champs d’action d’un ministre après sa nomination.

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