Côte d’Ivoire: Nahomi Amoussou victime d’un grave accident de voiture en pleine nuit

Nahomi Amoussou dite « Tata Nahomi » a été victime d’un grave accident de voiture en pleine nuit le 17 mars 2023 après 23 heures du matin, alors qu’elle rentrait chez elle.

Après sa participation à la soirée Afrik Fashion Show organisée par Isabelle Ano, l’animatrice Nahomi Amoussou a échappé à la mort dans un accident. Selon son récit, le véhicule a été déséquilibré après un grand bruit. « À ce jour, je ne comprends pas encore comment l’accident a pu se produire. Suite à la force du choc subi par le véhicule, le système de protection air bag s’est déclenché, tandis que la voiture cognait l’enseigne d’une pharmacie, un poteau et faisait des tours sur elle-même », a-t-elle confié.

Mais elle sera sauvée de justesse par des passagers d’un véhicule qui était derrière elle. « Ils m’ont secouru en me sortant du véhicule, avant d’appeler les pompiers et mon époux. Je conduis depuis 2007. En 16 ans, je n’ai jamais connu un accident de cette nature, à part quelques accrochages légers », a rassuré l’épouse du journaliste Alafé.

A l’en croire, tout aurait pu basculer en quelques secondes. « On aurait alors parlé de moi au passé. Et la vie aurait alors continué… Mais voici que par pure grâce, je peux encore être avec ma famille et avec vous. Merci au Seigneur Jésus-Christ » qui a tout disposé pour que je puisse encore apprécier ses merveilles », a-t-elle ajouté.