Mylène Djihony élue Miss Côte d’Ivoire 2023

Mylène Djihony a été élue Miss Côte d’Ivoire 2023 lors de la grande finale qui s’est tenue le samedi 1er juillet 2023 au Sofitel hôtel Ivoire. Elle succède à Marlene Kany-Kouassi , Miss Côte d’Ivoire 2022.

La 27e édition du concours Miss Côte d’Ivoire a livré son verdict dans la nuit du samedi 01 au dimanche 2 juillet 2023. A l’issue des parades, c’est Mylène Djihony, porteuse du brassard N°15 qui a forcé l’admiration du public et du jury grâce à son speech, la qualité de sa réponse, sa sérénité et son sourire éclatant.

Elue Miss Côte d’Ivoire 2023, Mylène Djihony remporte un Iphone 14 pro et un forfait, un séjour à grand Bereby tout frais payé, un million de FCFA, une part de la lonaci et une voiture de Socida évaluée à 25 millions de FCFA et une enveloppe financière de 5 millions.

Mylène Djihony est suivie de Sebim Jacky, première Dauphine élue Miss Daoukro et la 2ᵉ Dauphine, Anney Maltsa, 1ʳᵉ Dauphine Daoukro. Titulaire d’un bachelor 3 en communication, Mylène, 25 ans avec une taille de 1,75 m a comme projet d’apporter son appui et son soutien aux personnes atteintes de la dépression.

« J’ai eu des années d’hésitation, non seulement parce qu’il fallait obtenir mon Bachelor, mais surtout parce que mes sœurs et moi étions pressenties à l’échec, en raison du décès de maman, du fait de la dépression« , a-t-elle expliqué. A travers cette couronne, Mylène Djihony entend rendre hommage à sa mère qui a toujours soutenu son projet de soutien aux personnes atteintes de la dépression.

