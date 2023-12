Côte d’Ivoire: mariage de l’humoriste Ariane Céleste Moua (photo)

L’humoriste ivoirienne Ariane Céleste Moua a célébré son mariage avec son fiancé, Messie Mboukou, dans une cérémonie traditionnelle pleine de joie et d’amour le jeudi 30 novembre 2023. Les deux amoureux ont partagé des clichés de leur union sur les réseaux sociaux, suscitant l’admiration de leurs fans.

Après avoir annoncé leurs fiançailles en décembre 2022, Ariane Céleste Moua a enchanté ses admirateurs en mettant en valeur sa magnifique bague de fiançailles dans ses vidéos humoristiques. Les fans de l’humoriste attendaient avec impatience la date de son mariage, qui a finalement été célébré en toute discrétion.

La cérémonie a été marquée par la présence de quelques proches du couple, qui ont honoré les jeunes mariés de leur précieuse présence. Parmi les invités se trouvait également le rappeur Abomé Léléfant, qui s’était lui-même marié quelques semaines auparavant. L’atmosphère était empreinte d’amour et de complicité, témoignant de l’union heureuse de ces deux âmes sœurs.

Cependant, les internautes n’ont pas manqué de remarquer un détail particulier dans les photos du mariage : la prise de poids d’Ariane Céleste Moua. Selon les rumeurs, l’humoriste attendrait son premier enfant, ce qui expliquerait ce changement physique. Les messages de félicitations et de soutien ont afflué sur les réseaux sociaux, avec de nombreux fans exprimant leur bonheur pour ce futur heureux événement.

Ariane Céleste Moua et Messie Mboukou ont donc démarré une nouvelle étape de leur vie en tant que mari et femme, remplie de bonheur et d’amour.