Côte d’Ivoire: l’humoriste Eunice Zunon nommée ambassadrice … (photo)

L’humoriste ivoirienne Eunice Zunon a été nommée Ambassadrice Africaine des Solutions, un événement de grande envergure qui va se dérouler en France du 23 au 28 octobre 2023.

Eunice Zunon a fait une grande annonce à ses fans sur les réseaux sociaux. Après avoir ouvert sa boutique de pagnes et d’accessoires il y a un an à Cocody-Angré, elle se consacre désormais entièrement à sa carrière et son travail acharné. Ce qui lui a permis d’attirer l’attention du comité scientifique de la Semaine de l’Afrique des Solutions (SAS), qui a décidé de la nommer « Ambassadrice Africaine des Solutions ».

« Guerriers et guerrières, j’ai une bonne nouvelle à vous annoncer », a-t-elle écrit le dimanche 27 août sur sa page Facebook en légende de l’affiche de l’événement qui porte sa propre photo.

Cet évènement, qui réunira les acteurs de solutions de divers horizons, tels que des entrepreneurs innovants, sociaux et durables, des médias, des journalistes, des élus, des auteurs, des éditeurs, des universitaires, des chercheurs, des décideurs et des institutions financières, mettra en lumière des initiatives concrètes et inspirantes sur les plans économique, social et écologique, qui témoignent de la créativité de l’Afrique.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que Eunice Zunon est nominée. En effet, en avril dernier, elle avait annoncé à ses abonnés sa nomination en tant que membre de l’Organisation internationale de l’artisanat (OIA).

