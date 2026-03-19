Côte d’Ivoire : les domiciles de 02 députés du PDCI-RDA vandalisés

Ce jeudi 19 mars 2026 à Bocanda, au centre de la Côte d’Ivoire, les domiciles des députés N’Zi Éliane et Athanase Koffi, tous deux élus sous la bannière du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI-RDA), ont été vandalisés, selon des sources proches de la formation politique.

Une vidéo largement diffusée sur les réseaux sociaux montre des individus non identifiés s’en prenant aux résidences des deux élus. Les images laissent apparaître des vitres brisées, attribuées aux domiciles des députés N’Zi Éliane et Athanase Koffi, respectivement élus dans la circonscription de Bocanda commune et sous-préfecture.

À ce stade, aucune information officielle n’a été communiquée sur les circonstances ni les motivations de ces actes de vandalisme. Toutefois, ces incidents interviennent une semaine après l’annonce par les deux parlementaires de leur départ du groupe parlementaire PDCI-RDA à l’Assemblée nationale.

Athanase Koffi avait alors dénoncé un mode de fonctionnement qu’il jugeait peu inclusif, accusant notamment le président du groupe de « faire cavalier seul » et de prendre des décisions « de manière solitaire, en contradiction avec le principe de collégialité ». Ces propos avaient suscité de vives réactions au sein de certains militants, qui y voyaient un « acte de trahison ».

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En réaction, la direction du parti avait appelé au calme et à la discipline. « L’exposition publique de différends internes ne pourra servir l’image, la cohésion et les intérêts du parti », avait déclaré Manoua Geneviève, secrétaire exécutive adjointe chargée de l’Économie et du Social. Elle avait également rappelé que « les divergences doivent être traitées dans le cadre des mécanismes internes prévus par les textes ».