Côte d’Ivoire : le RHDP lance une vaste opération disciplinaire contre 176 militants

Une vaste opération de discipline interne secoue le parti au pouvoir en Côte d’Ivoire. Réuni mardi 24 mars 2026 à Abidjan, le directoire du RHDP a annoncé une série de sanctions contre plusieurs militants qualifiés d’« indisciplinés ».

La décision a été actée en fin de journée au siège du parti, à la rue Lepic. Au total, 176 membres sont concernés par des mesures disciplinaires. Parmi eux figurent des secrétaires nationaux, des coordonnateurs régionaux ainsi qu’un grand nombre de militants de base.

Ces derniers sont accusés d’avoir défié les consignes du parti lors des élections législatives du 27 décembre 2025, en se présentant comme candidats indépendants. Une attitude que la direction du RHDP entend désormais sanctionner avec fermeté.

Dans le même temps, des enquêtes ont été ouvertes afin d’identifier d’éventuels responsables ayant apporté un soutien discret à ces dissidents. Le communiqué du parti indique que le Secrétaire exécutif a été instruit de mener des investigations pour fournir des informations précises à la direction.

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Cette décision intervient alors que le RHDP a largement dominé le scrutin législatif, avec 197 sièges sur 255. Une victoire obtenue dans un contexte marqué par le boycott du PPA-CI et les difficultés du PDCI-RDA. Malgré ce succès, 23 candidats indépendants, issus pour la plupart de la mouvance houphouëtiste, ont réussi à se faire élire face aux candidats officiels du parti.

Pour l’état-major du RHDP, cette percée des indépendants révèle des fractures internes jugées préoccupantes, malgré la majorité confortable obtenue à l’Assemblée nationale. Par ailleurs, une restructuration interne est engagée. Au total, 43 secrétaires départementaux seront remplacés. Si certains départs sont liés à des raisons naturelles ou à des insuffisances de résultats, 17 responsables sont relevés de leurs fonctions en raison de leur attitude durant le scrutin.

Le parti entend ainsi resserrer les rangs et renforcer la discipline en vue d’assurer une loyauté sans faille à l’égard du chef de l’État. Dans le même temps, des mesures d’apaisement sont envisagées à la base, notamment une aide financière exceptionnelle en faveur des députés suppléants. Pour le président du directoire, Gilbert Koné Kafana, l’enjeu est clair : la cohésion du parti demeure essentielle, le RHDP devant rester uni pour incarner une « Côte d’Ivoire rassemblée ».