Côte d’Ivoire : le PDCI fête ses 80 ans et plaide pour un retour sécurisé de Tidjane Thiam à Abidjan

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a commémoré, le jeudi 9 avril 2026, ses quatre-vingts années d’existence. Fondé le 8 avril 1946 par Félix Houphouët‑Boigny, le parti traverse aujourd’hui une période de turbulence et mise sur la personnalité de Tidjane Thiam pour tenter un redressement politique. Celui-ci réside en France depuis environ un an, et la direction réclame des garanties pour organiser son retour en sécurité.

Sur le lieu de la cérémonie, des militants ont entonné l’hymne du parti tandis qu’une grande image vidéo projetait Tidjane Thiam, entouré de portraits en noir et blanc du fondateur Félix Houphouët‑Boigny et de l’ancien président Henri Konan Bédié, décédé il y a plus de deux ans, rapporte la correspondante à Abidjan, Bineta Diagne.

Thiam a remercié la présidence pour l’envoi de hauts responsables qui l’ont représenté lors de cet anniversaire. Son allocution, volontairement mesurée, a été l’occasion de rappeler l’attachement du PDCI au respect des institutions et à la réconciliation nationale, en soulignant notamment la présence du parti lors des vœux du président après les événements qui ont marqué l’année 2025.

Le moment a également permis un rapprochement symbolique entre cadres du PDCI et du RHDP, réunis devant les caméras pour des photos souriantes. Ibrahim Cissé Bacongo, secrétaire exécutif du RHDP, a expliqué que le chef de l’État considère le PDCI comme la « maison » d’où proviennent de nombreux responsables, rappelant que le président avait occupé une place de tout premier plan au sein du PDCI lorsqu’il exerçait la fonction de Premier ministre.

Retour au pays : l’appel à des garanties de sécurité

Si aucune procédure d’arrestation n’est formellement dirigée contre Tidjane Thiam, celui‑ci exprime régulièrement des inquiétudes quant à sa sûreté s’il regagnait Abidjan. À la tribune, des dirigeants du parti ont demandé à l’État de définir des conditions précises afin d’assurer un rapatriement sans risque pour leur leader, une demande portée par Me Chrysostome Blessy, président du groupe parlementaire du PDCI.

Notons que la mobilisation en faveur de Tidjane Thiam n’est pas nouvelle. Des partisans ont déjà manifesté à Abidjan, le 14 juin 2025, pour réclamer sa réintégration sur la liste électorale après son exclusion de la prochaine présidentielle, signe de la tension et l’enjeu que représente son retour pour la vie interne du parti.