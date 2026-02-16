Côte d’Ivoire : le parti de Gbagbo poursuit ses démarches pour la libération de ses prisonniers d’opinion

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) poursuit sa tournée auprès des institutions et des responsables religieux dans le but de créer un cadre de dialogue avec le Gouvernement pour obtenir la libération de ses cadres et militants emprisonnés.

Le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) poursuit sa tournée auprès des institutions et des responsables religieux dans le but de créer un cadre de dialogue avec le Gouvernement pour obtenir la libération de ses cadres et militants emprisonnés.

Dans ce cadre, son coordonnateur général, l’ambassadeur Emmanuel Ackah, toujours à la recherche d’une écoute attentive, a rencontré vendredi 13 février 2026 l’Église catholique de Côte d’Ivoire. La rencontre s’est tenue au domicile privé du Cardinal Ignace Bessi Dogbo. À l’instar des étapes précédentes, la délégation affirme avoir bénéficié de l’attention du chef du clergé ivoirien.

« Nous sommes venus voir le Cardinal dans le cadre des visites que nous effectuons auprès des autorités spirituelles et morales de notre pays, afin de l’informer d’un sujet qui nous tient à cœur : le sort de nos prisonniers d’opinion. Nous avons été très bien reçus et avons reçu une attention particulière », a déclaré Emmanuel Ackah à l’issue de la rencontre, selon les services du PPA-CI.

Publicité