Côte d’Ivoire: le groupe Zouglou VDA en guerre avec l’international Serey Die

Le torchon brûle actuellement entre le groupe Zouglou la voix des anges et leur ex producteur Serey Die. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, les deux chanteurs Zouglou ont craché leurs vérités à l’international Ivoirien.

Après plus trois ans de collaboration avec le label portant le nom du fils de Josey, « Schama prod », le groupe Zouglou VDA qui a le vent en poupe depuis la sortie de son dernier album a décidé de remettre les pendules à l’heure. Dans un nouveau message sur les réseaux sociaux, les chanteurs ont accusé leur ancien producteur Serey Dié d’être à l’origine de leur brouille avec l’activiste Jonhy Patcheco.

Selon Jim et Pitch, l’international Ivoirien serait celui qui pousse Jonhy Patcheco à multiplier les attaques contre eux sur les réseaux sociaux. « Vieux , tu n’es pas obligé de faire ce que tu fais là hein, tout ce que Jonhy a dit pour nous salir, si tu n’es pas venu démentir ça, ça veut dire que tu es à la base de ça, tu sais combien de fois, on te respecte. Au-delà aujourd’hui de la rupture qu’il y a eu au niveau de nos activités, on a gardé toujours ce respect« , ont-ils indiqué.

En colère, Jim a publiquement fait des mises en garde formelles à Serey Die dont la relation amoureuse avec Josey a récemment fait l’effet d’un sésime pailleté sur les réseaux sociaux.

« Toi, le matin tu me parles, et le soir tu parles à Jonhy. Il y a ce que tu me dis le matin, et le soir , tu es dans son téléphone et vous faites votre plan commun. Vous vous entendez pour qu’il trouve les moyens de venir nous descendre, parce que vous trouvez qu’ils sont trop impolis… c’est des bêtises tout ce que vous dites là, on sait où on va, on a notre humilité et il n’y a aucun succès qui nous passe par la tête », a déclaré le chanteur Jim du groupe VDA.

Pour l’heure, l’ancien capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire n’a pas encore réagi face à ces accusations qui font déjà boule de neige sur la toile.