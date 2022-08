Côte d’Ivoire: Le Chantre Schadrac Loman échappe à une tentative d’enlèvement

L’étoile montante du gospel francophone originaire de la côte d’ivoire Schadrac Loman vient de faire une effrayante révélation. Dans une interview accordée à Igospel Magazine, le chantre de Dieu a révélé avoir été victime d’une tentative d’enlèvement alors qu’il se trouvait à bord d’un taxi dimanche.

Schadrac Loman, un visage très connu dans le milieu du gospel francophone a frôlé la mort le dimanche 31 juillet dernier en plein jour. Le chantre de Dieu a confié avoir pris un taxi qui a finalement changé de route, sans la moindre explication.

« Le dimanche 31 juillet aux environs de 13h, j’étais à Yopougon Ananeraie et j’ai commandé un taxi Yango pour Yopougon Abobodoumé. Après, le chauffeur m’a appelé pour lui indiqué ma position exacte. Je suis sorti de la maison et je me suis arrêté au carrefour Lkm, à Yopougon Ananeraie pour l’attendre. Une fois venu, le chauffeur m’a pris dans la voiture, Gris Suziki Dzire, immatriculée 2780KX01« , a indiqué le chantre.

En route pour sa destination, le musicien explique que le chauffeur a subitement changé de route, après Yopougon Sable, en prenant l’autoroute du nord.

« Je l’ai interpellé en vain…Il ne me répondait pas. Et, il a même commencé à accélérer. J’ai insisté, pour lui dire que, je vais Abobodoumé. Il ne me répondait toujours pas. Il s’est d’ailleurs mis à accélérer encore plus vite. Au même moment, il a condamné les portières de sa voiture et a monté les vitres. Il a désactivé l’application GPS comme si la course était terminée. Effrayé, j’ai encore crié, « tu m’emmènes où ?, descends-moi… C’est là qu’il va me dire : « Je ne te descends pas, aujourd’hui, c’est aujourd’hui. On s’en va où, on doit aller. Quand on va arriver, tu sauras, où on s’en va... »

Pris de peur, le chantre Schadrac a commencé par lutter avec le chauffeur au niveau du Banco. « Comme, il ne voulait pas s’arrêter, j’ai t***pé de toutes mes force la portière arrière et la voiture s’est déverrouillée. Aussitôt, j’ai sauté, alors qu’il était en pleine vitesse« .

Après avoir pris ce risque qui n’a pas été sans conséquence sur son physique, le chantre révèle qu’un chauffeur de camion qui l’a vu couché sur la route a freiné. « J’étais vraiment en s***ng parce que le goudron m’a bl***ssé. J’ai pris mon courage à deux mains et je me suis levé. Pris de peur et de panique, je courais, en criant : « au secours, au secours » ! Et, c’est comme ça qu’une dame m’a pris dans un taxi pour me conduire à la maison« .

Une fois à la maison, Shadrac a eu le réflexe d’aller raconter son calvaire à la police tout en prenant le soin de porter plainte. Heureusement, après une enquête, le chauffeur a été finalement épinglé par les forces de l’ordre.