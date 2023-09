Côte d’Ivoire: l’artiste Ange Farot dans un état critique

Ange Farot, artiste chanteur ivoirien, lutte actuellement contre une grave maladie. L’artiste a épuisé ses ressources financières, l’empêchant de se procurer les médicaments nécessaires. En conséquence, ses proches ont lancé un appel pour lui sauver la vie.

Des images d’Ange Farot alité dans un lit d’hôpital circulent sur diverses plateformes de médias sociaux depuis quelques heures. La nature de sa maladie n’a pas encore été divulguée. Cependant, lors d’une récente interview sur la chaîne La 3 de la RTI, Ange Farot a mentionné avoir souffert d’une hernie par le passé et prétend s’en être complètement remis.

Malheureusement, sa situation actuelle est désespérée. Hospitalisé dans un établissement médical d’Abidjan, Ange Farot peine à faire face aux frais médicaux croissants. Pour mobiliser un soutien, un appel passionné à l’aide a été lancé sur la plateforme Meta, initié par des internautes concernés et des personnalités publiques notables telles que Mauricette Aholia.

Elle fait appel de manière fervente à la communauté ivoirienne, soulignant la gravité de l’état d’Ange Farot. Selon la chroniqueuse, la santé de l’artiste tient à un fil et une intervention urgente est indispensable.

« Famille Ange Faro se trouve aujourd’hui entre la vie et la mort et sollicite l’aide des Ivoiriens car son état de santé est très grave. Ils n’ont plus les moyens pour régler les factures et continue de vomir noir. Aidons-le, s’il vous plaît », a alerté Mauricette Aholia sur sa page Facebook.

Une assistance financière est désespérément nécessaire, car la famille d’Ange Farot ne peut plus supporter le fardeau financier. Il continue d’endurer des symptômes alarmants, notamment des vomissements de substances noires.

