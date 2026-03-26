Côte d’Ivoire : la protection des lanceurs d’alerte mise en question

Du 24 au 27 mars 2026, la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance (HABG) accueille une série de rencontres consacrées à la protection des lanceurs d’alerte en Côte d’Ivoire, une initiative lancée alors qu’un des principaux dénonciateurs publics, Jean‑Christian Konan, est toujours incarcéré après ses révélations sur le remblaiement de la lagune Ébrié. Ces travaux réunissent responsables étatiques, acteurs de la société civile et partenaires internationaux pour tenter de définir un cadre juridique et opérationnel visant à encadrer et sécuriser les signalements d’irrégularités.

L’ouverture des sessions a été présidée par Épiphane Zoro Bi Ballo, à la tête de la HABG, qui a souligné l’importance de réunir les parties prenantes autour d’un objectif commun : réduire les vulnérabilités subies par les personnes qui dénoncent des faits de corruption ou des atteintes à l’environnement. Au programme figurent des discussions techniques, des échanges sur les mécanismes de signalement et des ateliers sur les garanties procédurales destinées à prévenir les représailles.

Les participants incluent notamment des représentants du ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, des administrations publiques, des organisations non gouvernementales nationales et locales, ainsi que des experts et bailleurs techniques étrangers. Les tables rondes cherchent à tirer les enseignements d’expériences régionales, à identifier les manques dans le dispositif actuel et à proposer des éléments de loi ou de règlementation susceptibles d’améliorer la prise en charge et la sécurité des lanceurs d’alerte.

Vers un cadre légal spécifique pour mieux protéger les dénonciateurs

Les discussions portent en premier lieu sur l’élaboration d’un texte spécifique capable de préciser les droits des lanceurs d’alerte, les procédures de traitement des signalements et les mesures de protection contre les mesures discriminatoires ou judiciaires à caractère répressif. Épiphane Zoro Bi Ballo a reconnu l’existence d’« outils importants » déjà en place — une ordonnance, une stratégie nationale et une plateforme de dénonciation — tout en admettant que la protection effective des dénonciateurs reste « un maillon essentiel à renforcer ». Le diagnostic conduit par la HABG souligne des lacunes pratiques et juridiques qui compliquent la mise en œuvre d’un environnement sécurisant pour les informateurs.

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Les intervenants ont également comparé les approches adoptées dans certains pays voisins où des mécanismes de protection et, parfois, des dispositifs d’incitation financière ont été instaurés après des enquêtes et des sanctions. L’idée n’est pas simplement de calquer ces modèles, mais d’en tirer des enseignements pour concevoir un dispositif adapté au contexte ivoirien, intégrant des garanties procédurales et des voies de recours pour les personnes ciblées par des procédures à la suite de leurs signalements.