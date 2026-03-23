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Côte d’Ivoire : la CIE annonce des perturbations après un incendie à Cocody

La Compagnie Ivoirienne d’Électricité (CIE) a annoncé, ce dimanche 22 mars 2026, des perturbations dans la fourniture d’électricité touchant plusieurs quartiers de la commune de Cocody, à la suite d’un incendie déclaré sur le réseau haute tension du poste source de Djibi.

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Société
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Côte d’Ivoire : la CIE annonce des perturbations après un incendie à Cocody
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Selon un communiqué officiel, le sinistre est survenu dans la nuit du 22 mars et a affecté plusieurs zones, notamment Djrogobité, Angré, Bingerville, Djibi et la Riviera, entraînant des coupures et des perturbations dans la distribution de l’énergie électrique.

Les Sapeurs-Pompiers sont intervenus rapidement et ont pu maîtriser le feu aux environs de 06h00, limitant ainsi sa propagation et permettant l’engagement des premières opérations techniques sur le réseau.

La CIE indique que la remise en service progressive de l’électricité dans les zones concernées a débuté à partir de 07h54, à la suite des premières interventions. Les équipes techniques restent mobilisées afin de rétablir totalement la situation dans les meilleurs délais.

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L’entreprise a présenté ses excuses aux usagers pour les désagréments occasionnés, tout en précisant que cet incident est indépendant de sa volonté. Elle invite par ailleurs ses clients à contacter son Centre de Relation Client, disponible 24h/24 et 7j/7 au 179, ou via ses plateformes numériques pour toute information complémentaire.

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