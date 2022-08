Côte d’Ivoire: Jonathan Morrison se confie sur l’origine de son conflit avec ses parents

Au cœur de l’actualité ces derniers jours à cause de son tournoi Tchin Tchin, Jonathan Morrison continue de faire parler de lui. Dans une récente interview, l’ex de Maria Mobil s’est confiée sans langue de bois sur les vrais motifs de sa séparation avec ses parents.

Après avoir fait l’objet d’une vive critique depuis l’annonce de son tournoi, le jeune entrepreneur Jonathan Morrison a finalement cloué le bec à ses détracteurs. Son tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin qui a suscité beaucoup de réactions mitigées a été officiellement lancé le 13 août dernier avec une forte mobilisation.

Invité récemment dans le cadre de ce tournoi, l’ex de la bimbo Ivoirienne Maria Mobil a profité pour se confier sur sa brouille avec ses parents et son départ pour les Etats-Unis. « Je me suis envolé pour les Etats-Unis lorsque j’étais en Terminal, j’ai obtenu mon baccalauréat aux Etats-Unis, je suis parti là-bas grâce à mes parents qui vivaient là-bas depuis plus de 10 ans« , a-t-il indiqué.

Parlant de son parcours scolaire, Jonathan Morrison a révélé qu’il n’a pas suivi le conseil de ses parents. « Je n’ai pas fais ce que mes parents voulaient. Ils voulaient que j’aille à l’école parce que j’avais reçu 133 propositions de bourse, il y avait des bourses académiques et des bourses sportives dans le sens du football parce que je jouais très bien au football« .

Et d’ajouter: « Mes parents se sont opposés car ils voulaient que j’accepte les bourses académiques dans le but de garder la ligne parce qu’il se disaient que si j’accepte les bourses sportives et que je me blesse, j’aurais tout perdu car je ne pourrais plus continuer à jouer et j’aurais perdu mes bourses académiques, c’est ce qui a créer un très grand conflit entre nous et c’est ce qui a été le motif de notre séparation« , a-t-il martelé.

A en croire le jeune promoteur du tournoi de petits poteaux dénommé Tchin Tchin, ses parents se sont toujours opposés à son choix, celui de devenir footballeur. « Mes parents ne s’intéressaient pas vraiment au domaine dans lequel j’allais évoluer au cycle universitaire, ils voulaient juste que je parte à l’école pour qu’ils soient fiers parce que moi d’autant plus que de base j’étais très fort en technologie. Ce conflit a retardé beaucoup de choses jusqu’à ce que le temps les arrange peu à peu« , a-t-il précisé.

Pour rappel, Jonathan Morrison a été révélé sur les réseaux sociaux grâce à sa relation amoureuse avec la sulfureuse togolaise Maria Mobil qui a incarné le rôle d’Amina dans le clip du chanteur Ivoirien Ariel Sheney.