Benin Web TV
LIVE

Côte d’Ivoire : Henri Joël N’Dri Kouadio et ses proches sortent de prison

Après huit mois de détention au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), ex-Maca, le président de la Jeunesse estudiantine du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Jpdci), Henri Joël N’Dri Kouadio, a été libéré avec trois de ses collaborateurs. Il s’agit de Kouassi Kouakou Djabi Jean-Paul, Blé Emmanuel et Attoh Jean-Philippe, également remis en liberté après plusieurs mois d’incarcération.

Le · MàJ le
Politique
1 419vues
Côte d’Ivoire : Henri Joël N’Dri Kouadio et ses proches sortent de prison
Publicité
1 min de lecture
Google News

Après huit mois de détention au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), ex-Maca, le président de la Jeunesse estudiantine du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Jpdci), Henri Joël N’Dri Kouadio, a été libéré avec trois de ses collaborateurs. Il s’agit de Kouassi Kouakou Djabi Jean-Paul, Blé Emmanuel et Attoh Jean-Philippe, également remis en liberté après plusieurs mois d’incarcération.

L’annonce a été faite par leur avocat, Ange Rodrigue Dadjé, dans une publication sur les réseaux sociaux ce vendredi 13 mars 2026. « Le président de la jeunesse estudiantine du Pdci-Rda, Henri Joël N’Dri Kouadio, et ses trois collaborateurs rentrent chez eux aujourd’hui après huit mois de détention. Merci Seigneur d’avoir permis cela. Merci spécialement à Madame la députée Éliane et au député-maire Jacques Ehouo », a-t-il écrit sur sa page Meta.

Henri Joël N’Dri Kouadio avait été interpellé le mercredi 2 juillet, dans des circonstances contestées par son parti et son conseil. Le vendredi 4 juillet, il avait été inculpé pour « troubles à l’ordre public » et « provocation à la commission de troubles à l’ordre public », avant d’être placé en détention au PPA.

Publicité

Sa libération et celle de ses collaborateurs ont suscité un soulagement au sein de leurs familles, de leurs proches et de nombreux militants du Pdci-Rda, qui avaient multiplié les appels et les prières en faveur de leur remise en liberté.

Articles liés

Côte d’Ivoire : décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils de Félix Houphouët-BoignyCôte d’Ivoire : décès de Guillaume Houphouët-Boigny, fils de Félix Houphouët-BoignyBola Ahmed Tinubu affirme que sa présidence au Nigeria relève d’un « dessein divin »Bola Ahmed Tinubu affirme que sa présidence au Nigeria relève d’un « dessein divin »Crise chez Les Démocrates: Espérience Tèbè pessimiste sur la survie du parti et voit un ralliement à la mouvance comme solutionCrise chez Les Démocrates: Espérience Tèbè pessimiste sur la survie du parti et voit un ralliement à la mouvance comme solutionSaisie sur la réforme de sa propre loi organique: la Cour constitutionnelle ferme la porte au jugement des faitsSaisie sur la réforme de sa propre loi organique: la Cour constitutionnelle ferme la porte au jugement des faits
Merci pour votre lecture — publicité