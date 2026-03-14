Côte d’Ivoire : Henri Joël N’Dri Kouadio et ses proches sortent de prison

Après huit mois de détention au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), ex-Maca, le président de la Jeunesse estudiantine du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Jpdci), Henri Joël N’Dri Kouadio, a été libéré avec trois de ses collaborateurs. Il s’agit de Kouassi Kouakou Djabi Jean-Paul, Blé Emmanuel et Attoh Jean-Philippe, également remis en liberté après plusieurs mois d’incarcération.

Après huit mois de détention au Pôle pénitentiaire d’Abidjan (PPA), ex-Maca, le président de la Jeunesse estudiantine du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (Jpdci), Henri Joël N’Dri Kouadio, a été libéré avec trois de ses collaborateurs. Il s’agit de Kouassi Kouakou Djabi Jean-Paul, Blé Emmanuel et Attoh Jean-Philippe, également remis en liberté après plusieurs mois d’incarcération.

L’annonce a été faite par leur avocat, Ange Rodrigue Dadjé, dans une publication sur les réseaux sociaux ce vendredi 13 mars 2026. « Le président de la jeunesse estudiantine du Pdci-Rda, Henri Joël N’Dri Kouadio, et ses trois collaborateurs rentrent chez eux aujourd’hui après huit mois de détention. Merci Seigneur d’avoir permis cela. Merci spécialement à Madame la députée Éliane et au député-maire Jacques Ehouo », a-t-il écrit sur sa page Meta.

Henri Joël N’Dri Kouadio avait été interpellé le mercredi 2 juillet, dans des circonstances contestées par son parti et son conseil. Le vendredi 4 juillet, il avait été inculpé pour « troubles à l’ordre public » et « provocation à la commission de troubles à l’ordre public », avant d’être placé en détention au PPA.

Publicité