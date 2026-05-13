Côte d’Ivoire-France : Dominique Ouattara reçue par Brigitte Macron à l’Élysée

Dominique Ouattara a été reçue à déjeuner à l’Élysée par Brigitte Macron, en présence de Mélissa Bouygues et d’Hélène Arnault, dans un format mêlant diplomatie informelle, engagements humanitaires et réseaux économiques franco-ivoiriens. Cette rencontre intervient quelques jours avant le sommet Africa Forward de Nairobi, auquel Alassane Ouattara a participé aux côtés d’Emmanuel Macron.

La Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a pris part le mercredi 6 mai 2026 à un déjeuner offert au Palais de l’Élysée par Brigitte Macron, épouse du président français Emmanuel Macron, selon un communiqué du service de communication de la Première Dame ivoirienne. La rencontre s’est tenue en présence de Mélissa Bouygues, épouse de Martin Bouygues, et d’Hélène Arnault, épouse de Bernard Arnault, président-directeur général du groupe LVMH. Le communiqué précise que les échanges ont porté sur « les engagements humanitaires et les initiatives menées en faveur des populations les plus vulnérables ».

Ce déjeuner s’est tenu cinq jours avant l’ouverture du sommet franco-africain « Africa Forward » de Nairobi (11-12 mai 2026), auquel le président ivoirien Alassane Ouattara a participé en tant que chef d’État de la Côte d’Ivoire, pays hôte de la prochaine Coupe du monde de football 2030 en Afrique et partenaire privilégié de la France en Afrique de l’Ouest depuis l’accession d’Ouattara au pouvoir en 2011.

Dominique Ouattara, de son nom de naissance Dominique Claudine Folloroux, née le 2 décembre 1953 à Boundiali, dans le nord de la Côte d’Ivoire, est la fondatrice et présidente de la Fondation Children of Africa, créée en 1998. Organisation à but non lucratif de droit ivoirien, la fondation intervient dans les domaines de la santé, de l’éducation et du social en Côte d’Ivoire et dans plus de onze pays d’Afrique. Parmi ses réalisations les plus documentées figurent l’Hôpital mère-enfant de Bingerville, inauguré le 16 mars 2018 et présenté comme le plus grand hôpital de ce type en Afrique de l’Ouest, plusieurs lycées d’excellence dont celui de Kong et celui de Sinématiali, inauguré en mai 2025, et la distribution annuelle de plus de 15 000 kits scolaires. En 2026, la fondation a procédé au Ramadan à des dons d’une valeur de 130 millions de francs CFA (environ 198 000 euros) à la communauté musulmane, et suit le chantier d’une nouvelle aile de chirurgie cardiaque pédiatrique à l’hôpital de Bingerville.

Dominique Ouattara a reçu plusieurs distinctions internationales pour son action humanitaire, dont le Grand-Officier dans l’Ordre national de Côte d’Ivoire (2022), le Commandeur de l’Ordre de la santé du ministère ivoirien de la Santé (2023), et le Prix humanitaire BWF Best Commitment décerné en 2022 par le Better World Fund.

Les familles Bouygues et Arnault, présences industrielles en Côte d’Ivoire

La présence à ce déjeuner de Mélissa Bouygues et d’Hélène Arnault n’est pas anodine dans un contexte franco-ivoirien. Le groupe Bouygues est implanté en Côte d’Ivoire à travers ses filiales de travaux publics et de construction. LVMH, le groupe de Bernard Arnault, est présent sur le marché ivoirien à travers ses maisons de luxe et ses réseaux de distribution, dans un pays dont la classe aisée représente un marché en croissance. Ni Mélissa Bouygues ni Hélène Arnault n’exercent de fonctions dirigeantes publiquement connues dans les fondations ou organisations philanthropiques liées à l’Afrique, et leurs rôles dans les échanges du 6 mai ne sont pas précisés par le communiqué.