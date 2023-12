Côte d’Ivoire: Didi B fait un important don à la première dame, Dominique Ouattara

- Publicité-

La main sur le coeur, le rappeur ivoirien Didi B a fait un don surprenant à la Première Dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara.

Le rappeur a été reçu par la première dame ivoirienne le mardi dernier. Lors de cette rencontre, Didi B a fait le bilan annnuel de sa carrière artistque. « J’ai été très heureux de rencontrer avec ma manager son Excellence la Première Dame de Côte d’Ivoire Mme Dominique Ouattara ainsi que l’ensemble de son équipe qui œuvrent jour et nuit pour venir en aide au plus démunis.

J’ai pu lui faire le bilan de l’année qui est en train de se terminer avec beaucoup de gratitude et lui présenter mes différents trophées que j’ai pu obtenir. Nous lui avons témoigné tout notre respect, notre amour et surtout notre envie de la rejoindre dans son combat du quotidien, surtout en ce qui me concerne l’envie de lutter contre la traite, l’exploitation et le travail des Enfants en Côte d’Ivoire », a expliqué le rappeur.

Mais ce n’est pas tout. Avant de prendre congés de la première dame Dominique Ouattara, Didi B a fait preuve de générosité en faisant un don à la Fondation Children of Africa. « On lui a remis symboliquement un chèque de 3 000 000 f cfa pour le lui témoigner, après la réussite de notre concert au Parc des expositions ! De plus avec BEM, on va octroyer une bourse à 200 jeunes de Côte d’ivoire, et on ne compte pas le faire sans elle », a-t-il indiqué.

Lors de cet événement, Didi B a eu le plaisir de présenter son disque d’Or à Dominique Ouattara. Il avait reçu cette récompense il y a quelques mois de la part de la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, lors de l’inauguration du Parc des Expositions où il se produisait dans le concert « Des chocs des 3 mondes » aux côtés de Yodé et Siro et Serge Beynaud.

C’était également l’occasion pour Didi B d’exprimer son soutien à l’ONG de la Première Dame, Children of Africa. L’artiste a profité pour inviter tous les enfants à l’arbre de Noël de la Première Dame le jeudi 21 décembre où il a promi leur offrir un show démentiel.