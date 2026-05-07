Côte d’Ivoire : énorme inquiétude autour de Franck Kessié touché à la cuisse à 36 jours du Mondial

Le capitaine des Éléphants de Côte d’Ivoire , Franck Kessié , a été contraint de quitter le terrain après seulement 32 minutes de jeu lors du dernier match de son club Al Qadsiah en championnat saoudien, en raison d’une douleur à la cuisse, semant l’inquiétude à J-36 de la Coupe du monde , rapporte Afrik-foot .

Selon le premier diagnostic, le milieu de terrain ivoirien souffre d’une blessure au muscle conjonctif. Des examens complémentaires, dont une IRM, ont été programmés pour en déterminer la nature exacte et la durée d’indisponibilité, qui conditionneront son programme de rééducation. Cette sortie prématurée intervient à un moment particulièrement délicat, à quelques jours de l’annonce de la liste officielle du sélectionneur Emerse Faé pour le Mondial.

L’inquiétude est d’autant plus grande que la Côte d’Ivoire fait déjà face à plusieurs forfaits importants dans son effectif, et que Kessié, pilier incontournable du milieu de terrain et capitaine des Éléphants, ne saurait être facilement suppléé. Malgré les critiques qui ont suivi sa CAN 2025 en demi-teinte — où il avait notamment perdu le ballon sur le premier but égyptien lors de l’élimination en quarts de finale —, le sélectionneur Emerse Faé avait encore récemment affirmé ne pas exclure Kessié de sa liste pour le Mondial.

Ce n’est pas la première alerte physique de la saison pour le joueur de 29 ans : en mars 2025, il avait déjà été sorti sur blessure lors des seizièmes de finale de la Ligue des Champions asiatique contre Al Rayyan, ratant plusieurs matchs de championnat. Les prochains jours seront décisifs pour connaître l’étendue de sa blessure et son éventuelle disponibilité pour le coup d’envoi du Mondial, fixé au 11 juin 2026.

Un effectif compétitif, mais des absences

Absente des deux dernières Coupes du monde (Russie 2018 et Qatar 2022), la Côte d’Ivoire retrouve la scène mondiale avec des ambitions affichées. Aller au-delà du premier tour pour la première fois de son histoire en Coupe du monde, et ce avec le statut de champions d’Afrique depuis leur sacre à domicile en janvier 2024.

Les Éléphants sont logés dans le groupe E avec l’Allemagne, l’Équateur et Curaçao. Ils débuteront leur tournoi le 14 juin contre l’Équateur à Philadelphie, avant d’affronter l’Allemagne le 20 juin à Toronto et de conclure contre Curaçao. Un groupe abordable sur le papier, mais avec un couperet redoutable en la personne de la Mannschaft allemande.

La FIF, conduite par son président Yacine Idriss Diallo, a effectué plusieurs missions de reconnaissance aux États-Unis dès mars 2026 pour préparer la logistique de la compétition. Le camp de base des Éléphants sera installé à Philadelphie, où la sélection s’entraînera au Philadelphia Union Training Facility et au WSFS Bank Sportsplex, deux complexes ultramodernes dotés d’équipements médicaux et de récupération de premier plan. Les matchs de la phase de groupes se dérouleront au Lincoln Financial Field, stade emblématique de la ville déjà visité et validé par la délégation fédérale.

Les matchs de préparation

La Côte d’Ivoire a entamé sa phase de préparation sportive en mars et avril 2026, à travers une série de matchs amicaux. En mars, le staff technique a convoqué un groupe à Londres, sur les installations du Queens Park Rangers, pour deux tests face à la Corée du Sud — battue — et l’Écosse. Parmi les premiers arrivés figuraient Amad Diallo, Evann Guessand et Jean Michaël Seri, rejoints par des cadres comme Seko Fofana, Evan Ndicka et Simon Adingra. En avril, les Éléphants ont également disputé un match amical contre l’Irak.

L’effectif convoqué par le sélectionneur Emerse Faé dispose d’une profondeur inégalée : Amad Diallo (Manchester United), Elye Wahi, Nicolas Pépé, Seko Fofana, Evan Ndicka, Simon Adingra constituent un groupe ultra-compétitif qui impressionne par son potentiel. Mais les blessures s’accumulent : après le forfait de Yan Diomandé, touché à l’épaule lors du stage londonien, c’est désormais le capitaine Franck Kessié, sorti sur blessure à J-36 du Mondial, qui fait planer un doute sérieux sur sa participation. Faé doit aussi trancher plusieurs concurrences ouvertes : la hiérarchie des gardiens, la composition de la charnière centrale et le duo de pointe entre Bonny et Wahi.