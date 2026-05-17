Amazonie : Raoni Metuktire, le cacique de 93 ans, de nouveau hospitalisé

Le cacique Raoni Metuktire, figure mondiale de la défense de l’Amazonie et des peuples autochtones, a été transféré en soins intensifs à titre préventif au Brésil pour des problèmes respiratoires. Âgé de 93 ans, le chef Kayapo se trouve dans un état stable, selon ses médecins, après une nouvelle hospitalisation dans l’État du Mato Grosso.

Le cacique brésilien Raoni Metuktire, 93 ans, dirigeant indigène de la communauté Kayapo et défenseur emblématique de l’Amazonie à l’échelle internationale, a été transféré samedi 17 mai 2026 à titre préventif à l’unité de soins intensifs de l’hôpital Dois Pinheiros de Sinop, dans l’État du Mato Grosso au centre-ouest du Brésil, en raison de problèmes respiratoires, selon un communiqué de ses médecins repris par l’AFP. « Son état est stable », précise le même communiqué. Raoni avait déjà été hospitalisé pendant cinq jours début mai pour une hernie, avant de retourner à l’hôpital jeudi 14 mai en raison d’une nouvelle indisposition. Il souffre d’une maladie respiratoire obstructive chronique et de problèmes cardiaques, selon ses médecins.

Né dans le village de Kapot, dans l’État du Mato Grosso, Raoni Metuktire a grandi en Amazonie et a vu son premier homme blanc à l’âge de 20 ans. Reconnaissable à son grand plateau labial — ornement traditionnel des hommes Kayapo —, il a parcouru le monde pendant plus de cinquante ans pour défendre la cause de l’Amazonie, rencontrant chefs d’État, monarques et papes.

Il s’est d’abord fait connaître au Brésil à partir des années 1970 en militant contre la construction de la route Transamazonienne pendant la dictature militaire (1964-1985). Il a réalisé sa première tournée internationale en 1989 aux côtés du musicien britannique Sting, après l’avoir rencontré en Amazonie — tournée qui a contribué à faire connaître la cause autochtone et environnementale aux publics européens et nord-américains. Il était encore à Brasilia le 8 avril 2026, photographié par l’AFP lors d’une apparition publique.

La plus grande forêt tropicale du monde au cœur de son combat

L’Amazonie, que Raoni a défendue toute sa vie, est la plus grande forêt tropicale du monde avec environ 5,5 millions de kilomètres carrés, dont 60 % en territoire brésilien. Elle fait l’objet de pressions croissantes liées à la déforestation, à l’exploitation minière illégale dans les territoires indigènes, à la pollution des cours d’eau et aux effets du changement climatique. Le Brésil s’est engagé, sous la présidence de Luiz Inácio Lula da Silva depuis janvier 2023, à mettre fin à la déforestation illégale d’ici 2030 — un engagement que Raoni a salué, lui qui avait multiplié les critiques contre son prédécesseur Jair Bolsonaro.

L’état de santé de Raoni n’avait pas fait l’objet d’une mise à jour supplémentaire de ses médecins à la date de publication du présent article.