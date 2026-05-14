Mondial 2026 : les USA lèvent la caution de visa jusqu’à 15 000 dollars

Washington a supprimé l’obligation de dépôt de garantie pouvant atteindre 15 000 dollars pour certains supporters se rendant à la Coupe du monde 2026. Cette mesure concerne notamment les ressortissants de cinq pays africains qualifiés, dont le Sénégal, la Côte d’Ivoire et l’Algérie, à condition qu’ils disposent de billets officiels FIFA et soient inscrits au programme FIFA PASS dans les délais requis.

L’administration américaine du président Donald Trump a annoncé mercredi 13 mai 2026 la suppression des dépôts de garantie de visa pouvant atteindre 15 000 dollars pour les supporters éligibles se rendant à la Coupe du monde 2026, selon une déclaration de la sous-secrétaire d’État américaine aux Affaires consulaires, Mora Namdar. Cette mesure bénéficie aux ressortissants des pays concernés qui ont acheté des billets officiels de la FIFA et souscrit au programme FIFA PASS avant le 15 avril 2026. Les joueurs, entraîneurs et membres des staffs des équipes qualifiées bénéficiaient déjà d’une exemption antérieure.

Cinq pays africains qualifiés pour le Mondial 2026 étaient directement concernés par cette politique de caution : l’Algérie, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et la Tunisie. Ce programme de caution avait été instauré en août 2025 pour les ressortissants de 50 nations jugées à risque migratoire élevé par l’administration américaine qui a imposé le dépôt d’une somme remboursable au départ du pays. Le plafond avait été rehaussé à 15 000 dollars en avril 2026, ce qui a suscité des protestations de la FIFA et des fédérations nationales africaines.

Mora Namdar a précisé que les détenteurs de billets soumis à cette mesure resteront tenus de se soumettre aux procédures standard de contrôle des visas. Les supporters de Côte d’Ivoire et du Sénégal, bien qu’exemptés de la caution, demeurent soumis à certaines restrictions dans le cadre du décret migratoire toujours en vigueur de l’administration Trump. « Nous sommes déterminés à renforcer les priorités de sécurité nationale des États-Unis tout en permettant les voyages légitimes pour la Coupe du monde à venir », a déclaré Mora Namdar.

Un assouplissement partiel qui ne dissipe pas toutes les incertitudes

La levée de la caution ne concerne que les supporters ayant acheté leurs billets officiellement via la FIFA et souscrit au FIFA PASS avant la date butoir du 15 avril 2026. Selon des estimations publiées un mois plus tôt, seules environ 250 personnes parmi les supporters étrangers étaient effectivement concernées par ces cautions, un chiffre appelé à augmenter à mesure que de nouveaux billets sont vendus. Les restrictions du décret migratoire de l’administration Trump demeurent en vigueur pour plusieurs pays africains, créant une incertitude persistante pour des centaines de milliers de supporters potentiels.

Cette annonce intervient dans un contexte de pression croissante de la FIFA et de plusieurs gouvernements sur Washington pour garantir un accueil sans entraves aux 48 équipes qualifiées et à leurs supporters. La question des visas pour la Coupe du monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada, reste l’un des principaux défis logistiques du tournoi prévu du 11 juin au 19 juillet 2026.