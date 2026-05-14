Espagne : Florentino Pérez convoque des élections au Real Madrid et se représente

Le Real Madrid traverse une nouvelle secousse institutionnelle : ce mardi 12 mai, Florentino Pérez, âgé de 79 ans, a annoncé la convocation d’élections présidentielles au club et son intention de se représenter. La décision intervient au lendemain d’une saison 2025-2026 encore dépourvue de trophée majeur, et exclut toute démission de sa part.

Lors d’une prise de parole publique, le président a rejeté les appels à son départ, dénonçant une offensive médiatique selon lui « très organisée » visant à le décrédibiliser ainsi que les intérêts du club. Il a évoqué une campagne qu’il qualifie d’absurde et pointé du doigt certains acteurs de la presse qu’il accuse d’entretenir un courant hostile au club.

Visiblement agacé, le dirigeant a expliqué que la convocation d’un nouveau scrutin répondait à la nécessité de défendre les socios et leurs intérêts. Sans annoncer de calendrier précis pour ce vote, il a confirmé que sa liste se présenterait à nouveau face aux adhérents.

Président du Real entre 2000 et 2006, puis de retour à la tête du club depuis 2009, Florentino Pérez avait été réélu en janvier 2025 sans opposition, son mandat courant théoriquement jusqu’en 2029. Le choix de lancer des élections anticipées ouvre un chapitre politique inédit pour la gouvernance madrilène.

Échos et enjeux

La convocation d’un nouveau scrutin relance les questions sur l’équilibre interne du club : opposants et soutiens vont désormais se repositionner, tandis que l’absence d’un calendrier clair maintient une forte incertitude sur la durée de la campagne et sur l’émergence éventuelle de candidats concurrents.

Sur le plan sportif, cette agitation administrative survient dans un contexte sensible, où la pression sur la direction technique et les joueurs se cumule aux interrogations autour de la stratégie à moyen terme du Real. Les prochaines semaines permettront de mesurer si cette initiative apaisera les tensions ou, au contraire, les attisera.