Bénin: : le colonel major Gabin Abel Chahounka nommé directeur du Cabinet militaire de la présidence

​Cette décision intervient le même jour que la nomination du nouveau commandant de la Garde républicaine, confirmant l’accélération du remodelage des commandements clés de l’appareil sécuritaire national. En plaçant cet officier supérieur à la tête de son cabinet militaire, le chef de l’État s’entoure d’une expertise de premier plan pour la gestion des affaires de défense.

Le président de la République, Romuald Wadagni, a scellé une nouvelle nomination au sein de la haute hiérarchie militaire par le biais du décret N° 2026-322 du 28 mai 2026. Par cet acte officiel, le colonel major Mètohokan Gabin Abel Chahounka est promu aux fonctions de Directeur du Cabinet militaire du président de la République.

​Interface stratégique et coordination de la défense

La ​direction du Cabinet militaire de la présidence de la République est un poste de confiance hautement stratégique au cœur du pouvoir exécutif.

SSSQLe colonel major Gabin Abel Chahounka aura pour attribution principale d’assurer l’interface directe entre le chef de l’État, chef suprême des armées et les différentes composantes des Forces de défense et de sécurité nationales.

​Ses missions incluront notamment :

​ Le conseil stratégique : Éclairer le président de la République sur les dossiers liés à la sécurité nationale, aux opérations militaires et à la gestion des crises.

Éclairer le président de la République sur les dossiers liés à la sécurité nationale, aux opérations militaires et à la gestion des crises. ​ La coordination interarmées : Suivre la mise en œuvre des orientations présidentielles auprès de l’état-major général et des directions techniques des forces armées.

Suivre la mise en œuvre des orientations présidentielles auprès de l’état-major général et des directions techniques des forces armées. ​Le suivi de la coopération : Superviser les dossiers de coopération militaire bilatérale et multilatérale dans un contexte régional marqué par des défis sécuritaires complexes.

​Cette nomination complète le verrouillage de l’équipe technique et sécuritaire entourant le président Romuald Wadagni au palais de la Marina pour ce début de septennat.