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Côte d’Ivoire : Elye Wahi (OGC Nice) sélectionné

Elye Wahi, avant-centre franco-ivoirien de 23 ans et joueur de l’OGC Nice, a reçu sa première convocation en équipe nationale de Côte d’Ivoire. Le sélectionneur Emerse Faé a intégré son nom dans la liste publiée le 18 mars 2026, faisant de l’attaquant un nouveau visage des Éléphants pour les prochaines échéances.

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Côte d’Ivoire : Elye Wahi (OGC Nice) sélectionné
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Formé en France et passé par plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe, Wahi arrive en sélection après une période de redressement de sa carrière en club, notamment grâce à son prêt récent à Nice où il a retrouvé du temps de jeu et la trajectoire des buts.

Le joueur, né à Courcouronnes dans l’Essonne, possède un parcours de formation classique pour un jeune talent français d’origine ivoirienne et a représenté la France dans les catégories de jeunes, des U16 aux U23, avant d’opter pour la sélection ivoirienne au niveau senior.

Parcours, performances en club et convocation

Elye Wahi a démarré le football en région parisienne au JS Suresnes puis a intégré le centre de formation du SM Caen en 2016. Sa progression l’a ensuite conduit au FC Montfermeil avant un transfert à Montpellier HSC en 2018, club où il a fait ses débuts professionnels.

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Avec Montpellier, Wahi a disputé 92 rencontres et inscrit 32 buts, statistiques qui lui ont ouvert les portes d’un engagement au RC Lens. Sous les couleurs sang et or, il a poursuivi sa montée en puissance en marquant 12 fois en 36 matchs, une saison qui a attiré l’attention de plus grands clubs.

Un transfert vers l’Olympique de Marseille n’a pas produit les résultats espérés et la suite de sa carrière l’a conduit en Allemagne à l’Eintracht Francfort. Sa saison chez les Allemands a été jugée décevante avant qu’un prêt à l’OGC Nice ne lui permette de relancer sa dynamique : en neuf matchs sous le maillot niçois, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Cette période de redressement en club coïncide avec le choix d’Elye Wahi d’intégrer la sélection ivoirienne. Emerse Faé, le sélectionneur des Éléphants et lui-même ancien joueur de l’OGC Nice, a retenu l’attaquant dans sa liste rendue publique le 18 mars 2026.

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Sur cette liste, Sepe Elye Delmas Wahi apparaît en tant qu’avant-centre aux côtés d’autres attaquants convoqués tels que Simon Adingra, Amad Diallo, Martial Godo, Evann Guessand, Traoré Bénié et Touré Bazoumana

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