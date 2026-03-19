Côte d’Ivoire : Elye Wahi (OGC Nice) sélectionné

Elye Wahi, avant-centre franco-ivoirien de 23 ans et joueur de l’OGC Nice, a reçu sa première convocation en équipe nationale de Côte d’Ivoire. Le sélectionneur Emerse Faé a intégré son nom dans la liste publiée le 18 mars 2026, faisant de l’attaquant un nouveau visage des Éléphants pour les prochaines échéances.

Formé en France et passé par plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe, Wahi arrive en sélection après une période de redressement de sa carrière en club, notamment grâce à son prêt récent à Nice où il a retrouvé du temps de jeu et la trajectoire des buts.

Le joueur, né à Courcouronnes dans l’Essonne, possède un parcours de formation classique pour un jeune talent français d’origine ivoirienne et a représenté la France dans les catégories de jeunes, des U16 aux U23, avant d’opter pour la sélection ivoirienne au niveau senior.

Parcours, performances en club et convocation

Elye Wahi a démarré le football en région parisienne au JS Suresnes puis a intégré le centre de formation du SM Caen en 2016. Sa progression l’a ensuite conduit au FC Montfermeil avant un transfert à Montpellier HSC en 2018, club où il a fait ses débuts professionnels.

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Avec Montpellier, Wahi a disputé 92 rencontres et inscrit 32 buts, statistiques qui lui ont ouvert les portes d’un engagement au RC Lens. Sous les couleurs sang et or, il a poursuivi sa montée en puissance en marquant 12 fois en 36 matchs, une saison qui a attiré l’attention de plus grands clubs.

Un transfert vers l’Olympique de Marseille n’a pas produit les résultats espérés et la suite de sa carrière l’a conduit en Allemagne à l’Eintracht Francfort. Sa saison chez les Allemands a été jugée décevante avant qu’un prêt à l’OGC Nice ne lui permette de relancer sa dynamique : en neuf matchs sous le maillot niçois, il a trouvé le chemin des filets à quatre reprises.

Cette période de redressement en club coïncide avec le choix d’Elye Wahi d’intégrer la sélection ivoirienne. Emerse Faé, le sélectionneur des Éléphants et lui-même ancien joueur de l’OGC Nice, a retenu l’attaquant dans sa liste rendue publique le 18 mars 2026.

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