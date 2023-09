Côte d’Ivoire: des nouvelles sur la santé mentale de DJ Congélateur

- Publicité-

DJ Congélateur a fait les gros titres avec son comportement douteux, laissant beaucoup se demander quel est l’état de sa santé mentale. Pour éclairer les actions de l’artiste, Mme Haudy Faveur, directrice de communication de Nama Bouaké Production, a fourni quelques explications.

Il y a environ un an, DJ Congélateur a choqué la communauté en ligne en embrassant une jeune fille sur la bouche. Cet acte a été largement critiqué et a soulevé de nombreuses questions sur son état mental. Pour aggraver les choses, une ancienne vidéo est réapparue montrant l’artiste en train de faire des gestes inappropriés envers une jeune fille et d’essayer de l’embrasser de force. Cela a conduit les gens à sérieusement remettre en question la stabilité mentale de ce chanteur de Bodokro.

Un adulte incapable …

Cependant, lors d’une interview, Mme Haudy Faveur a abordé ces préoccupations et clarifié la situation concernant l’état psychologique de l’artiste. « En France, il est légalement considéré comme adulte incapable. Il avait déjà commencé à recevoir des soins. Lorsque nous avons amené DJ Congélateur en France pour sa tournée européenne, notre première étape a été de l’emmener chez un médecin généraliste qui a recommandé certains tests à effectuer. Après avoir consulté le médecin, il a été constaté que Congélateur avait un retard de croissance, mais qu’il n’était pas handicapé mental. Il n’est pas fou. Il a l’esprit clair. Le seul problème est que, en raison de son retard de croissance, il présente parfois des comportements d’un enfant de dix ans, même s’il a 27 ans », a expliqué Mme Haudy Faveur, directrice de la communication de Nama Bouaké Production.

Un autre aspect important de cette question concerne la situation de DJ Congélateur en France. Sa condition est légalement classée comme « adulte incapable » et il a besoin d’assistance. Cependant, il est crucial que cette assistance soit accordée avec le consentement de ses parents. Ils devront désigner un tuteur légal pour lui. Selon les plans initiaux, sa mère devait s’occuper des démarches administratives à Abidjan pour désigner l’un de ses frères ou sœurs comme tuteur légal de DJ Congélateur. Cela permettra, a-t-elle déclaré, que le jeune artiste puisse voyager avec eux en France ou autoriser leur manager à agir en tant que représentant légal avec une autorisation parentale appropriée.

L’espoir est permis

Selon Haudy Faveur, DJ Congélateur n’est pas condamné à un état de santé définitif. Elle est confiante qu’il existe des chances d’amélioration et de guérison pour cet artiste. Malheureusement, Nama Bouaké Production a rencontré des difficultés et des obstacles pour lui apporter de l’aide.

Cette situation complexe met en évidence les défis auxquels DJ Congélateur est confronté en termes de développement. Cependant, malgré ces obstacles, il y a des raisons d’être optimiste quant à sa croissance future et à son bien-être. Il est crucial d’établir un soutien adéquat et des mesures légales appropriées pour garantir sa progression continue.

