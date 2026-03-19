Côte d’Ivoire : des Ivoiriens craignent une hausse des prix du carburant liée au conflit Israël-Iran

La crainte d’une hausse des prix à la pompe gagne du terrain en Côte d’Ivoire alors que l’escalade du conflit entre Israël et l’Iran suscite des mouvements à la hausse sur le marché pétrolier mondial : ménages et commerçants redoutent que la facture énergétique et alimentaire ne s’alourdisse si le cours du baril continue de grimper.

Le conflit, qui oppose directement Israël et l’Iran et se retrouve impliqué dans un cadre géopolitique où les États-Unis soutiennent Tel-Aviv, se déroule à des milliers de kilomètres d’Abidjan mais ses répercussions économiques potentielles sont perçues comme proches. Contrairement à une inquiétude sécuritaire liée à des frappes sur le sol national, la frayeur exprimée par certains Ivoiriens porte sur la chaîne de transmission des prix internationaux vers le consommateur local.

Officiellement, le gouvernement ivoirien n’a, à ce stade, émis aucune alerte publique sur une augmentation imminente des tarifs des carburants. Néanmoins, des acteurs économiques et des citoyens interrogés soulignent que la situation reste volatile et dépendra de l’évolution du conflit et des prix internationaux du pétrole.

Mécanismes de transmission des prix et inquiétudes des ménages

La Côte d’Ivoire produit du pétrole offshore et dispose d’une raffinerie nationale, la Société ivoirienne de raffinage (SIR), mais combine cette production locale avec des importations pour répondre à la demande intérieure. Cette logique mixte expose le marché national aux variations du cours mondial : une hausse du prix du baril sur les bourses internationales peut se répercuter sur le coût des cargaisons importées, les marges des distributeurs et, finalement, le prix affiché à la pompe.

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Plusieurs facteurs techniques amplifient cette sensibilité : l’évolution du cours du baril, le coût du fret, le taux de conversion en francs CFA, les frais de raffinage et de distribution, ainsi que les taxes et subventions appliquées par l’État. Là où certains pays européens ont déjà enregistré des progressions supérieures à 30 % sur certaines références, la transmission du choc à l’économie ivoirienne dépendra de l’ampleur et de la durée des perturbations sur les marchés pétroliers.

Du côté des consommateurs, les témoignages recueillis reflètent une inquiétude tangible. Kouassi M. explique : « Ces guerres dans le monde peuvent impacter notre économie. De plus, le conflit se passe dans une zone qui alimente le monde en pétrole, donc ce n’est pas du tout rassurant. » Jonas S. craint quant à lui un renchérissement généralisé : « Les temps sont durs et cela pourrait empirer », juge-t-il en estimant qu’un conflit prolongé pèserait sur le prix du carburant en Côte d’Ivoire.

Certaines voix pointent aussi une perception d’injustice géopolitique : Fatou D. s’interroge sur la vulnérabilité des pays africains face à des conflits lointains et sur le fait que les populations locales supportent souvent le coût économique des crises internationales.

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