Côte d’Ivoire: décès du célèbre acteur du film « Le Vieux Kouassi Kan »

L’acteur du film « Le Vieux Kouassi Kan » diffusé sur la RTI il y a quelques années est décédé le mardi 18 avril 2023. Sa mort a été annoncée par sa fille dans un message dévastateur sur les réseaux sociaux.

Le célèbre acteur « le Vieux Kouassi Ka »n n’est plus. Les rumeurs sur sa mort ont envahi les réseaux sociaux telle une trainée de poudre avant d’être confirmées par sa fille. « C’est injuste tous ces coups pour moi, papa tu me confies à qui? Papa, tu me disais ça va un peu, Dieu fait grâce … Le vieux kouassi kan comme les gens aiment t’appeler. Nanan Adam Roger tu as fais fort, tu finis d’enterrer ton grand-frère et tu es obligé de le suivre », a écrit sa fille.

D’après elle, avant d’être le vieux Kouassi Kan, son père était pour ses enfants « papa Adam ». « Tu as contribué au rayonnement de ta cité 147 logements. Tous tes enfants te pleurent aujourd’hui. Vas en paix Chef Adam« , a-t-elle ajouté.

L’acteur Nanan Adam Roger Attaba alias Kouassi Kan dans le téléfilm du même nom ‘’Le Vieux Kouassi Kan’’ incarnait à la perfection son rôle dans la série dont le réalisateur est John Chahin Sombo. Il a attiré l’attention des téléspectateurs grâce à son attirance pour les femme claires.

Dans la série ‘’Le Vieux Kouassi Kan’’ diffusée sur la RTI tous les après-midi du lundi au vendredi, « Le Vieux Kouassi Kan » était très amoureux de la jeune Marlène la Blanche pour qui il était prêt à tout.