Côte d’Ivoire : décès de Kada Billon, mère de Jean-Louis Billon

Kada Billon, figure discrète mais centrale de la famille Billon, est décédée à Paris ce vendredi 27 mars 2026, plongeant dans le deuil l’ancien ministre du Commerce Jean-Louis Billon, ses frères ainsi que l’ensemble de leurs proches.

Membre d’une génération de femmes dont l’action s’est principalement exercée loin des projecteurs, Kada Billon a marqué son entourage par un engagement constant en faveur de la famille, de l’entreprise et du lien social. Mère de Jean-Louis, Hervé, Pierre et David Billon, elle a accompagné dans la discrétion l’ascension d’un groupe familial devenu un acteur majeur de l’agro-industrie en Côte d’Ivoire, notamment à travers le groupe SIFCA fondé par son époux, Pierre Billon.

Installée à Paris depuis plusieurs années, elle y est décédée. La nouvelle de sa disparition s’est rapidement répandue au sein de la communauté ivoirienne et du monde des affaires, suscitant de nombreuses marques de compassion et de soutien à l’endroit de Jean-Louis Billon et de ses proches.

Ancien ministre du Commerce, ex-président de la Chambre de commerce et d’industrie de Côte d’Ivoire et dirigeant du groupe SIFCA, Jean-Louis Billon demeure une figure du paysage économique et politique national. Il a à plusieurs reprises souligné l’influence déterminante de ses parents dans la construction de son parcours, fondé sur la culture entrepreneuriale, l’exigence du travail et l’attachement à la Côte d’Ivoire.

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