Côte d’Ivoire : Décès à Paris de Kada Billon, mère de Jean-Louis Billon

Kada Billon, figure discrète de l’importante dynastie Billon en Côte d’Ivoire, est décédée vendredi 27 mars à l’âge de 82 ans à Paris, où elle se trouvait pour des soins. L’annonce de son décès a été largement relayée sur les réseaux sociaux, accompagnée de nombreux hommages d’acteurs politiques et économiques ivoiriens.

Peu en vue sur la scène publique, Kada Billon avait néanmoins un rôle reconnu au sein d’une famille dont les membres occupent des positions majeures dans le monde des affaires et de la politique. Si son époux a fondé le groupe familial et que son fils a investi la vie politique et la direction d’entreprise, elle-même s’est engagée dans des actions sociales et caritatives en Côte d’Ivoire.

La disparition de la matriarche est survenue après une longue maladie. Elle laisse derrière elle ses deux fils, Jean et Pierre Billon, ainsi que plusieurs petits-enfants. Les témoignages et condoléances publiés en ligne soulignent la place qu’elle tenait au sein du cercle familial élargi.

Poids économique et implantations du groupe familial

Le nom des Billon est étroitement associé au groupe SIFCA, dirigé par Jean-Louis Billon, qui conjugue engagement politique et responsabilités patronales. SIFCA est organisé autour de filières agro-industrielles — hévéa, huile de palme, sucre et énergie — et rassemble plusieurs sociétés spécialisées dans ces secteurs.

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Parmi les entités du groupe figurent des entreprises telles que SCB, Sucrivoire et Palmci, opérant à la fois sur le territoire ivoirien et au-delà. L’ensemble des activités industrielles et agricoles du groupe en fait l’un des acteurs privés majeurs de l’économie nationale.

La présence du groupe dépasse la Côte d’Ivoire : il est également implanté au Liberia sous la dénomination Golden SIFCA, ce qui atteste d’une stratégie d’implantation régionale dans le secteur agro-industriel ouest-africain.

Sur le plan politique, Jean-Louis Billon, chef d’entreprise et cadre du Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA), a été candidat à la dernière élection présidentielle et a obtenu 3,09 % des suffrages exprimés, selon les résultats publiés à l’époque.

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La configuration du groupe et la diversification de ses activités agricoles et industrielles lui assurent une influence notable sur le marché de l’emploi et des matières premières en Côte d’Ivoire