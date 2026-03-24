Côte d’Ivoire : Coupures d’électricité, un plan de 700 milliards FCFA annoncé

La Côte d’Ivoire traverse depuis plusieurs semaines d’importantes coupures d’électricité, provoquant pénuries, inconfort thermique et mécontentement citoyen. Face à ces perturbations, Côte d’Ivoire Énergie (CIE) annonce un plan d’urgence chiffré à 700 milliards de francs CFA pour des travaux de renforcement du réseau de distribution, un financement que la direction assure déjà mobilisé et dont le démarrage est programmé pour la semaine prochaine.

Selon le directeur général de la CIE, Noumory Sidibé, le pays ne souffre pas d’un déficit de production électrique mais d’un réseau de distribution sous pression. Il explique que la capacité installée reste suffisante pour couvrir les besoins nationaux et que les coupures récurrentes résultent principalement d’une sollicitation excessive du système de distribution.

La hausse de la consommation est attribuée à des « pics de chaleur exceptionnels » et à une augmentation des raccordements. En février 2026, la demande électrique nationale a progressé de 14 % par rapport à février 2025, a indiqué la direction de la CIE. Une vingtaine de communes — environ 22 — sont particulièrement touchées, avec des coupures à la fois récurrentes et d’une durée plus longue que d’habitude.

Travaux d’envergure annoncés et réactions de la classe politique et des citoyens

Le plan d’urgence annoncé vise à renforcer la production et à améliorer la qualité du système de distribution. Le montant global communiqué par Côte d’Ivoire Énergie s’élève à 700 milliards de francs CFA ; la société affirme que le financement est déjà disponible et que les interventions opérationnelles débuteront dès la semaine prochaine. Les travaux devraient comprendre des interventions sur les réseaux de distribution pour réduire les surcharges et fiabiliser les points les plus fragiles.

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La décision d’engager des dépenses massives a suscité des interrogations et des critiques dans l’opinion publique. Pour l’ancien député et maire de Tiassalé, Antoine Assalé Tiémoko, la mobilisation de 700 milliards témoigne d’un réseau auparavant dégradé : selon lui, on n’investit pas une telle somme pour entretenir un système en parfait état mais pour reconstruire des infrastructures menacées.

Du côté de la société civile, des voix appellent à davantage d’efficacité et de rapidité dans la mise en œuvre. L’activiste Kouakou Koffi Donald a dénoncé la multiplication des annonces publiques et demandé des résultats concrets en matière d’alimentation électrique. Selon lui, les citoyens attendent de l’électricité et non des conférences de presse ou des programmes au nom impressionnant.

La CIE réaffirme toutefois que la contrainte principale se situe au niveau de la distribution et non de la production, citant la combinaison d’une forte croissance démographique, d’un accroissement des raccordements et des épisodes thermiques exceptionnels comme facteurs de tensions sur le réseau.