Côte d’Ivoire: cité dans une affaire de salaire impayé, Jonathan Morrison rompt le silence

Quelques jours après l’affaire Estelle Hery Dah qui a suscité beaucoup de réactions sur la toile, Jonathan Morrison se retrouve encore au centre d’une nouvelle polémique. Une employée de son entreprise Treiize Taxi lui réclame son salaire sur les réseaux sociaux.

Dans un post adressé à Jonathan Morrison et devenu viral sur les réseaux sociaux depuis quelques heures, une dame se présentant comme étant la grande-sœur d’une gestionnaire de base des données de chauffeurs de Treiize Taxi, application appartenant à Jonathan Morrison, a ouvertement réclamé le salaire de sa jeune sœur au jeune entrepreneur Ivoirien.

« Ma petite sœur a accepté de débuter son expérience professionnelle dans votre structure Treiize Taxi en tant que Gestionnaire de bases de données des chauffeurs moyennant une prime de 100 000F CFA net par mois. Somme qui a été fixée pour les 3 mois de stage en attendant le CDD. Chaque matin je voyais ma sœur se lever pour aller travailler et rentrer tard le soir parce que Monsieur voulait qu’elle reste au bureau pour enrôler les chauffeurs qui ne pouvaient pas passer pendant la journée«

« Mais après un mois et demi de boulot je me rends malheureusement compte que vous n’êtes pas un citoyen honnête. Elle, ainsi que ses collègues n’ont toujours pas été payés, le projet Treiize Taxi n’a plus de suite« , a déploré l’internaute dans son message adressé au promoteur du tournoi Tchin Tchin.

Telle une trainée de poudre, le message de la dame s’est répandu sur la toile et a suscité dans la foulée une avalanche de réactions. Fatigué de voir son nom faire le chou gras des commentaires, l’ex fiancé de la bimbo togolaise Maria Mobil est enfin sorti de son mutisme.

« Si j‘ai fait travailler ta sœur sans la payer et que tu es fâchée, tu portes plainte au commissariat. Si tu veux me salir sur Facebook, au moins mets le nom complet de ta sœur ou entoure son visage dans la photo. Mon image est devenu un jeu pour vous maintenant… », a écrit Jonathan Morrison sur sa page Facebook avant de promettre saisir la justice pour cette affaire.