Côte d’Ivoire: Carmen Sama fait « vu et ignoré » à Emma Lohoues lors d’une soirée (vidéo)

Tout porte à croire que le torchon brûle actuellement entre les deux anciennes amies Emma Lohoues et Carmen Sama. Pour cause, une récente vidéo devenue virale sur la toile montre clairement qu’il y a de l’eau dans le gaz et le moins que l’on puisse dire, les réactions vont dans tous les sens.

La relation tant enviée entre Emma Lohoues et Carmen Sama juste après la mort de Dj Arafat n’est plus au beau fixe. L’on se rappelle encore que les deux femmes étaient tellement proches au point de s’offrir des virées nocturnes dans des hôtels luxueux, malgré les nombreuses critiques des fans de Dj Arafat à l’endroit de la veuve.

Cependant, leur relation a pris un coup depuis le jour où Emma Lohoues a ouvertement soutenu les détracteurs de la mère de Rafna en admettant que Carmen Sama gâche ses potentiels tout simplement parce qu’elle n’a pas de bons conseillers. Alors qu’on avait cru que la veuve d’Arafat allait se remettre avec le temps de cette petite pique, une nouvelle vidéo prouve clairement que Carmen Sama continue d’en vouloir à sa vieille amie.

En effet, dans une vidéo postée sur la toile, l’on aperçoit Carmen Sama, ignorer complètement Emma Lohoues alors qu’elle était assise juste devant elle lors d’une soirée. Il n’en fallait pas plus pour deviner que plus rien ne va entre la veuve et l’ex copine de feu Dj Arafat. Cette hypothèse sera ensuite confirmée par un commentaire de la femme d’affaires vers la fin de la vidéo. « Je ne suis pas sa camarade. Avant je ne savais pas mais maintenant je sais, donc plus jamais quelqu’un va penser que je suis sa camarade« , a-t-elle lâché.