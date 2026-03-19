Côte d’Ivoire – Cacao, détentions et affaire Epstein : les principales positions du PDCI-RDA

Réuni le 18 mars 2026 sous la présidence de Calice Yapo, le 38e Conseil du secrétariat exécutif du PDCI-RDA a examiné plusieurs sujets d’actualité, notamment la situation de ses militants, la filière cacao et l’affaire Epstein.

Le parti s’est d’abord réjoui de la libération, le 13 mars, de quatre responsables de la JPDCI Estudiantine — N’dri, Djabia, Jean-Philippe et Emmanuelli — après huit mois de détention. Le secrétariat exécutif a salué leur résistance et exprimé sa reconnaissance à Tidjane Thiam pour son soutien aux intéressés et à leurs familles durant leur incarcération.

La formation politique a également rendu hommage à Léopoldine Tiézan Coffie, vice-présidente du parti, ancienne ministre et figure de l’Union des Femmes du PDCI-RDA, récemment décédée.

Sur le plan économique, le PDCI-RDA a dénoncé les disparités observées dans la filière cacao, pointant l’écart entre le prix bord-champ fixé en Côte d’Ivoire à 1 200 FCFA le kilogramme et celui du Ghana voisin, estimé à environ 2 100 FCFA. Une situation jugée pénalisante pour les producteurs ivoiriens.

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