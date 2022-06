Côte d’Ivoire: après Drogba, Miss Olivia Yacé élevée au rang d’ambassadeur du tourisme (image)

La reine de la beauté Ivoirienne Olivia Yacé continue de recevoir les honneurs de son pays après sa brillante prestation au concours de Miss Monde 2022. La deuxième dauphine de la plus grande compétition de beauté vient d’être faite Ambassadeur du Tourisme et des loisirs de Côte d’Ivoire.

Il y a quelques semaines, la ravissante Olivia Yacé a révélé son continent en l’occurrence son pays au monde après son sacre à la 70è édition du concours Miss monde qui s’est déroulée à Porto Rico. Parmi le trio gagnant de l’élection Miss Monde, Olivia Yacé, Miss Côte d’Ivoire 2021 a pu se hisser à la place du deuxième dauphine de ce prestigieux concours.

Olivia Yacé rejoint Drogba et le groupe Magic System entant qu’ambassadeur du tourisme

Fort de ce bel exploit, le gouvernement Ivoirien a décidé de lui confier une tâche noble, celle de porter haut l’image du tourisme ivoirien dans le monde à l’instar de Didier Drogba et le mythique groupe zouglou Magic System.

« Miss Olivia YACE, vous avez fait chavirer l’univers de par votre beauté et votre probité, votre élégance et votre intelligence pour en faire une signature…Vous avez honoré, comme nous l’enseignent Les Saintes Écritures, votre père et votre mère… Vous avez su rendre fière toute une Nation et en premier, SEM Alassane Ouattara, Président de la République, et la Première Dame Dominique Ouattara, qui ont vu en votre personne, votre personnalité, un modèle pour notre jeunesse en quête de repères et de modèles », a expliqué Mme Frédéric Ada Kouassi lors de la cérémonie de distinction.

Très honoréé par ce geste, la nouvelle ambassadrice du tourisme en Côte d’Ivoire a promis ajouter son grain de sel pour contribuer à la promotion du tourisme en Côte d’Ivoire. » Je m’engage à prendre à cœur le rôle qui est désormais le mien. Je n’hésiterai pas à aider, à valoriser et à promouvoir la Côte d’Ivoire en assumant fièrement mon identité ivoirienne et en restant attachée à nos nobles valeurs culturelles », a déclaré la Miss Olivia Yacé.

la Miss Olivia Yacé élevée au rang d’ambassadeur du tourisme

Pour rappel, la première dame Dominique Ouattara avait également offert à la reine de la beauté Ivoirienne un appartement de 4 pièces d’une valeur de 26 millions de F CFA, en guise de reconnaissance pour tout ce qu’elle a fait pour la Côte d’Ivoire lors de son passage à la 70ème édition du concours Miss Monde.

la Miss Olivia Yacé élevée au rang d’ambassadeur du tourisme