Côte d’Ivoire: Apoutchou National et Bamba Ami Sarah fument le calumet de la paix

L’influenceur Apoutchou National et la chanteuse Bamba Ami Sarah ont enfin enterré la hache de guerre lors de leur rencontre au concert de Safarel Obiang.

Ce n’est plus un secret pour personne. Le torchon brûle depuis quelques semaines entre le fils de l’actrice Bleu Brigitte et l’auteure du concert Biama. Tout est parti en effet d’un post dans lequel, le jeune blogueur connu sous le nom « d’AP le guide » s’en est pris au talent artistique de la Miss Tonnerre.

Très remontée contre Apoutchou National, l’épouse de Souleymane Kamagate s’est attaquée à la mère de l’influenceur, l’actrice Bleu Brigitte sa mère. « Je m’adresse à Mme Bleu Brigitte. Vous êtes une femme, je suis une femme. Vous êtes une mère, je suis une mère. Je vois vos posts quand vous êtes acculée, quand vous êtes rabaissée, quand on vous jette à la vindicte populaire, ça vous touche et ça vous blesse. Mais quand Apoutchou se permet à chaque fois de vouloir me rabaisser, de rigoler d’une maman que je suis, je ne vous vois pas en train de parler. Peut être à la limite, ça vous plaît, je ne sais pas », a laissé entendre la chanteuse de Couper-Décaler.

Invités tous les deux au concert de l’artiste Safarel Obiang tenu au palais de la culture de Treichville ce week-end, les deux célébrités ont finalement décidé de passer l’éponge sur tous les propos grossiers qu’elles se sont lancés par le passé.

En effet, lors de la prestation de la chanteuse Bamba Ami Sarah, Apoutchou est monté sur le podium à la surprise de tout le monde pour déverser des billets de banque au pied de la chanteuse. Après quoi, les deux anciens rivaux se sont embrassés.

« Devant la femme, chaque vrai homme doit s’incliner, car vous êtes des reines. Loin des clashs, des méchancetés, nous sommes tous des filles et des fils de ce pays. Nous travaillons tous pour faire valoir la culture de notre pays et moi, il est de mon devoir d’apporter de la lumière aux artistes. Car je suis la lumière, le Apoutchou National, le Guide et le maître du mouvement. Paix rien que la paix pour notre pays », a déclaré le fils de Bleu Brigitte.