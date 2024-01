Côte d’Ivoire: Apoutchou National désigné Ambassadeur du COCAN

- Publicité-

Le chanteur et influenceur ivoirien Apoutchou National a été désigné Ambassadeur du COCAN le mardi 23 janvier 2024.

Le Comité d’Organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (COCAN) continue de renforcer son équipe d’Ambassadeurs du grand événement sportif qu’est la CAN Côte d’Ivoire 2023. Rejoignant les rangs prestigieux de personnalités telles que Didier Drogba et Yaya Touré, Apoutchou National a été nommé comme le nouvel Ambassadeur du COCAN.

Dans une déclaration enthousiaste, Apoutchou National a exprimé sa fierté d’apporter sa contribution à la visibilité de cette compétition majeure. « J’ai aussi le plaisir de vous annoncer que je suis le nouvel ambassadeur du COCAN afin d’apporter ma petite contribution à cette CAN. Merci à papa Amicha pour la confiance », a partagé Apoutchou National après une rencontre avec Albert François Amicha, président du COCAN et ancien Ministre des Sports.

Avec cette nouvelle nomination, le COCAN renforce son équipe d’Ambassadeurs avec une diversité d’influenceurs, blogueurs, anciens footballeurs et personnalités de renom, tous engagés à promouvoir la « CAN de l’hospitalité » à travers les réseaux sociaux et au-delà.

Cette initiative reflète l’engagement du COCAN à mobiliser un large éventail de voix pour promouvoir et célébrer la Coupe d’Afrique des Nations.