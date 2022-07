Côte d’Ivoire: accusé d’avoir agressé Petit Denis en France, Dao dit enfin sa part de vérité

Alors qu’il se trouve au centre d’une affaire d’agression sur l’artiste Petit Denis qui a récemment fait de grands déballages sur l’origine de leur dispute, le promoteur Dao l’argent est finalement sorti de son silence pour dire sa part de vérité.

Dans une récente vidéo live relayée abondamment sur les réseaux sociaux, le talentueux chanteur zouglou Petit Denis qui se trouve actuellement en Europe a évoqué sa mésentente avec le promoteur ivoirien Dao l’argent qui l’a fait partir en France sur la base d’un deal.

« Le deal était qu’il me fasse prester pour qu’il fasse 50/50 avec moi sur les différents cachets. Donc j’avais un spectacle sur Toulouse organisé par Alain Guédé de Toulouse. Il m’a dit que le cachet était de 1000€ et j’ai dit OK je vais aller jouer pour mes 500€ vu que nous faisons moitié moitié et compter sur les travaillement. Mais malheur pour lui, c’est Landry Agban qui devrait me remettre l’argent. Landry me tend 1500€ puisqu’il n’avait pas l’information au préalable qu’il devait me remettre 1000€ et caller les 500€ pour Dao comme le faisaient les autres. J’ai pris et j’ai remis les 500€ à la personne à qui il m’a dit de les remettre », a raconté Denco.

Dans la suite de ses propos, l’artiste a ajouté que Dao n’a pas été tendre avec lui lorsqu’il a appris le montant qu’il a reçu. Le chanteur affirme avoir été menacé et même agressé dans sa maison par le promoteur qui aurait même confisqué son passeport.

La version de Dao…

Face à ces révélations qui font boule de neige sur la toile, Dao l’argent le promoteur de DL Organisation est enfin sorti de son mutisme. Dans un communiqué rendu public, l’homme d’affaires dit ne pas se reconnaître dans ces propos qu’il juge d’ailleurs mensongers.

« DL organisation ne se reconnaît pas dans les propos mensongers diffusés par PETIT DENIS lors de son intervention dans un live Facebook. Le diffèrent auquel l’artiste fait allusion remonte au mois de novembre 2021. DL organisation s’étonne de ce que, plus de 8 mois après un incident où l’artiste lui-même se reconnaissant fautif avait sollicité des proches pour présenter ses excuses, que de tels propos diffamatoires soient diffusés sur les réseaux sociaux par la star elle-même », peut-on lire dans le communiqué.

A en croire Dao, « le divorce entre PETIT DENIS et DL Organisation est intervenu seulement au mois de MARS 2022 suite à de nombreuses frasques graves et au énième non-respect des engagements pris par l’artiste », a-t-il notifié.