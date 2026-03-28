Côte d’Ivoire : à Marcory, la police interpelle 3 mineurs après des rixes à la machette

Cinq personnes ont été interpellées à Marcory après une série d’affrontements à la machette qui ont troublé la tranquillité des quartiers de Sicogi et d’Anoumabo : parmi les détenus figurent trois mineurs, tandis que les autorités ont démantelé deux lieux de consommation et de trafic présumés, saisissant drogues et armes blanches.

Depuis plusieurs jours, des rixes opposant principalement des jeunes ont été signalées en pleine journée dans ces secteurs de la commune sud d’Abidjan, provoquant inquiétude et réactions de la population locale. Les scènes de violence, souvent qualifiées par les riverains d’inédites pour leur intensité, ont poussé les forces de l’ordre à déclencher une intervention ciblée.

Le coup de filet réalisé par le commissariat du 26e arrondissement a abouti à l’arrestation de cinq individus présentés ensuite au parquet. Les personnes appréhendées sont identifiées par leurs initiales et âges : K. A. (18 ans), S. B. K. (18 ans), D. R. (17 ans), K. D. (16 ans) et O. M. (14 ans). Placés en garde à vue, ils doivent répondre des faits reprochés devant le procureur de la République.

Interpellations et démantèlement de fumoirs à Marcory

Des témoignages de riverains font état d’un lien entre ces affrontements et la fréquentation de lieux de consommation de stupéfiants. Plusieurs personnes interrogées par la police ont évoqué l’usage répandu de substances illicites et l’existence de points de rassemblement où se côtoient consommateurs et trafiquants présumés. Sur cette base, les opérations menées par les unités policières ont été élargies pour viser ces sites.

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Les agents ont ciblé deux fumoirs identifiés comme points de rencontre des groupes impliqués dans les violences : l’un situé à proximité de la lagune d’Anoumabo et l’autre derrière le grand marché de Marcory. Ces descentes, opérées de manière inopinée, ont permis de cueillir des éléments matériels et de procéder à de nouvelles interpellations pour trafic de stupéfiants.