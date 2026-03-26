Côte d’Ivoire : 02 morts dans un accident près du lycée moderne de Gouméré

En Côte d’Ivoire, un grave accident de la circulation a coûté la vie à deux personnes mardi 24 mars 2026, aux abords du lycée moderne de Gouméré, suscitant l’émotion et relançant le débat sur la sécurité des élèves.

Vers 8 heures, alors que les élèves arrivaient pour le début des cours, un motard, en tentant d’éviter un véhicule de transport en commun « Massa », a perdu le contrôle de sa moto et percuté violemment un groupe d’élèves près de l’entrée de l’établissement. Malgré l’intervention du personnel éducatif, l’accident n’a pu être évité.

Parmi les victimes figurent Kouakou Kouassi Orthinel, élève de 6e, décédé sur le coup, et le motocycliste, qui a succombé peu après à ses blessures. Trois autres élèves, blessés, ont été pris en charge et sont hors de danger.

Des habitants réclament des mesures concrètes pour prévenir de tels drames : ralentisseurs, panneaux de signalisation scolaire et renforcement de la présence policière aux heures d’entrée et de sortie. Dans l’immédiat, des obstacles temporaires ont été installés sur la chaussée avec la brigade de gendarmerie locale, une solution jugée insuffisante par la population.