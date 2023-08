Coopération: nouvelles procédures douanières à la frontière Togo-Ghana

Le Commissaire Général de l’Office togolais des recettes (OTR), Philippe Kokou Tchodiè, a annoncé la mise en œuvre de nouvelles procédures douanières pour le transit des marchandises à la frontière Togo-Ghana, marquant ainsi le début d’une phase pilote prometteuse.

À partir du 1er août 2023, une ère de modernisation douanière s’ouvre au Poste de Contrôle Juxtaposé (PCJ) de Noepé/Akanu, à la frontière entre le Togo et le Ghana. Dans un communiqué rendu public le vendredi 28 juillet 2023, le Commissaire Général de l’Office togolais des recettes (OTR) a annoncé la mise en œuvre de la phase pilote de l’interconnexion des systèmes informatiques douaniers du Ghana et du Togo. Ceci représente un progrès significatif dans la facilitation des échanges commerciaux transfrontaliers. Cette avancée technologique s’appuie sur la plateforme centralisée Sydonia World, qui vise à traiter de manière efficace les déclarations d’importation, d’exportation et de transit.

Le choix du PCJ de Noepé/Akanu pour le lancement de cette phase pilote souligne l’importance stratégique de cette frontière en matière de commerce entre les deux pays. En éliminant les entraves bureaucratiques, ces nouvelles procédures devraient renforcer la fluidité des échanges commerciaux et faciliter la circulation des marchandises.

Cette évolution dans les procédures douanières reflète la volonté des autorités togolaises et ghanéennes de promouvoir un environnement commercial plus dynamique et attractif. En simplifiant les formalités douanières, les entreprises pourront optimiser leurs opérations et gagner en compétitivité sur les marchés internationaux.

Le Commissaire Général de l’Office togolais des recettes (OTR) invite les acteurs économiques de la région à se préparer activement à ces changements. L’utilisation du système informatique douanier Sydonia World deviendra la norme pour les déclarations liées au transit des marchandises via le PCJ de Noepé/Akanu, précise le communiqué.