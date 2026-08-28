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Coopération militaire: le Général Fructueux Gbaguidi reçu au Pentagone pour consolider le partenariat sécuritaire Bénin-USA

​Le Chef d’État-Major Général des Forces Armées Béninoises (FAB), le Général de Corps d’Armée Fructueux Gbaguidi, s’est entretenu ce mercredi 26 août 2026 au Pentagone avec le Général Christopher J. Mahoney, vice-président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis.

Edouard Djogbénou
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Société
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Coopération militaire: le Général Fructueux Gbaguidi reçu au Pentagone pour consolider le partenariat sécuritaire Bénin-USA
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​Cette audience bilatérale selon Les 4 Vérités s’inscrit dans le cadre des consultations régulières entre les forces armées des deux nations, dans un contexte sécuritaire ouest-africain marqué par la persistance de menaces transnationales.

Les discussions ont porté sur le renforcement du partenariat militaire bilatéral, la réponse aux défis sécuritaires régionaux et le bilan des programmes menés avec le concours du Commandement américain pour l’Afrique (AFRICOM).

​Lors des échanges, le Général Christopher J. Mahoney a salué la dynamique de la coopération avec le Bénin, tout en soulignant l’importance de l’assistance sécuritaire et des initiatives conjointes déployées via l’AFRICOM.

​Face aux enjeux d’instabilité dans la sous-région, les deux haut-responsables ont réaffirmé la nécessité de poursuivre et d’approfondir les efforts communs. Ils ont convenu d’intensifier la concertation avec les alliés régionaux afin de lutter efficacement contre les risques sécuritaires et d’œuvrer à la stabilisation durable de la zone.

​La séance s’est achevée sur l’engagement partagé des deux armées à consolider davantage leurs liens stratégiques et opérationnels.

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