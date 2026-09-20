Au Sénégal, le Forum Civil interpelle l’État sur l’ASER et Yakaar-Teranga

Le Forum Civil a interpellé dimanche 20 septembre l’État sénégalais sur plusieurs dossiers de finances publiques, dont le marché d’électrification rurale ASER-AEE Power EPC, le retrait de Kosmos Energy de Yakaar-Teranga et l’utilisation de fonds destinés aux victimes des crues du fleuve Sénégal.

Réuni à Saly, le conseil d’administration de la section sénégalaise de Transparency International demande notamment des explications sur l’avance de démarrage d’environ 37 milliards de FCFA versée dans le cadre du marché ASER-AEE Power EPC. Le dossier est déjà au centre d’une controverse sur l’exécution du programme d’électrification rurale et sur l’utilisation des sommes décaissées.

Sur Yakaar-Teranga, le Forum Civil réclame la publication du contrat liant l’État à Kosmos Energy ainsi que des termes de l’accord de retrait de la compagnie américaine. Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô avait déclaré le 8 septembre devant l’Assemblée nationale qu’environ 55 millions de dollars, soit près de 30 milliards de FCFA, devraient revenir à l’État. Cette déclaration a ravivé les interrogations après la présentation, en avril, du retrait de Kosmos comme conclu sans contrepartie financière pour le Sénégal.

L’organisation demande également à l’exécutif de préciser la destination des 8 milliards de FCFA annoncés en octobre 2024 pour les populations touchées par les crues à Bakel, Matam et dans les zones environnantes. Le gouvernement avait indiqué à l’époque que cette enveloppe devait financer les premières mesures d’urgence, avec notamment des distributions de vivres, d’eau potable et d’équipements aux sinistrés.

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Le conseil d’administration cite par ailleurs les fonds « Diam » de la Casamance. Il demande des éclaircissements sur leur utilisation présumée pour l’acquisition de véhicules par ou pour la Primature, ainsi que sur les conditions dans lesquelles l’ONRAC aurait cédé des véhicules saisis à une autorité publique. Ces éléments sont formulés par le Forum Civil comme des demandes d’explication adressées aux pouvoirs publics.

Le Forum Civil réclame enfin la publication des revenus pétroliers de Sangomar pour le second semestre 2024, un meilleur encadrement des fonds spéciaux et le respect du calendrier électoral. Dans sa déclaration du 20 septembre, l’organisation condamne également les menaces de mort visant, selon elle, des membres de la société civile, des journalistes et des leaders d’opinion.