En Guinée, 7 197 postes publics s’ouvrent aux candidatures ce lundi

Les premières inscriptions du plan de recrutement dans la fonction publique guinéenne ouvrent ce lundi 21 septembre 2026. Au total, 7 197 postes sont concernés immédiatement : 6 000 enseignants, 500 enseignants-chercheurs titulaires d’un PhD et 697 médecins spécialistes.

Pour les 6 000 postes d’enseignants, les candidatures seront reçues jusqu’au 11 octobre. Les épreuves sont fixées au 24 octobre et les résultats au 2 novembre. Les 500 enseignants-chercheurs et 697 médecins spécialistes pourront, eux, s’inscrire jusqu’au 24 octobre, avant des entretiens prévus du 26 octobre au 9 novembre et des résultats annoncés le 13 novembre.

Cette ouverture lance la première séquence d’un programme plus large présenté par le ministère de la Modernisation de l’Administration et de la Fonction publique. Les différentes vagues prévues jusqu’en octobre 2027 représentent 19 497 recrutements dans l’éducation, la santé, l’enseignement supérieur, la justice, l’assainissement, l’hydraulique et les hydrocarbures.

La santé générale doit suivre à partir du 16 octobre avec 4 500 postes de fonctionnaires. Un recrutement de 2 000 agents contractuels pour l’assainissement, l’hydraulique et les hydrocarbures est ensuite programmé à partir du 28 novembre 2026.

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Le calendrier se prolonge en 2027 avec 200 greffiers et 100 magistrats, puis une deuxième vague de 3 000 enseignants et 2 500 agents de santé. Des examens professionnels destinés aux fonctionnaires déjà en poste sont également programmés séparément entre novembre et décembre 2026.

Le ministère a indiqué que les modalités pratiques propres à chaque concours, notamment les conditions d’éligibilité, les pièces à fournir et les centres d’épreuves, seront précisées lors du lancement de chaque opération.