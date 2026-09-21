Bénin: le PAM dément l’implication de l’un de ses camions dans un accident de la circulation à Tanguiéta

​Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a tenu à lever toute équivoque sur les rumeurs faisant état d’un sinistre routier impliquant l’un de ses convois dans le nord du Bénin.

Dans un communiqué de presse, l’agence onusienne a apporté un démenti catégorique aux publications récentes signalant l’accident d’un camion chargé de vivres humanitaires sur le territoire de la commune de Tanguiéta, dans le département de l’Atacora.

​L’organisation précise sans détour qu’« aucun camion affrété par l’organisation pour le transport des vivres dans le cadre de ses activités » n’a enregistré d’accident à la date et dans la localité mentionnées dans les alertes diffusées par certains médias et largement reprises sur les plateformes numériques.

Ce recadrage vise à couper court à la prolifération d’informations inexactes susceptibles d’altérer la perception de ses opérations logistiques sur le terrain.

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​Appel à la rectification et au traitement responsable de l’information

​Face à la propagation de cette fausse alerte, le PAM a expressément invité les organes de presse, les gestionnaires de pages d’actualités et les usagers des réseaux sociaux à intégrer cette mise au point et à procéder sans délai aux rectifications d’usage sur les contenus déjà partagés. Réitérant son attachement indéfectible à une communication transparente et adossée à des faits rigoureusement vérifiés, l’institution humanitaire a appelé l’ensemble des acteurs médiatiques au sens de la responsabilité et à la rigueur professionnelle dans le traitement des nouvelles opérationnelles.