Bénin: le PAM dément l’implication de l’un de ses camions dans un accident de la circulation à Tanguiéta
Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies (PAM) a tenu à lever toute équivoque sur les rumeurs faisant état d’un sinistre routier impliquant l’un de ses convois dans le nord du Bénin.
Dans un communiqué de presse, l’agence onusienne a apporté un démenti catégorique aux publications récentes signalant l’accident d’un camion chargé de vivres humanitaires sur le territoire de la commune de Tanguiéta, dans le département de l’Atacora.
L’organisation précise sans détour qu’« aucun camion affrété par l’organisation pour le transport des vivres dans le cadre de ses activités » n’a enregistré d’accident à la date et dans la localité mentionnées dans les alertes diffusées par certains médias et largement reprises sur les plateformes numériques.
Ce recadrage vise à couper court à la prolifération d’informations inexactes susceptibles d’altérer la perception de ses opérations logistiques sur le terrain.
Appel à la rectification et au traitement responsable de l’information
Face à la propagation de cette fausse alerte, le PAM a expressément invité les organes de presse, les gestionnaires de pages d’actualités et les usagers des réseaux sociaux à intégrer cette mise au point et à procéder sans délai aux rectifications d’usage sur les contenus déjà partagés. Réitérant son attachement indéfectible à une communication transparente et adossée à des faits rigoureusement vérifiés, l’institution humanitaire a appelé l’ensemble des acteurs médiatiques au sens de la responsabilité et à la rigueur professionnelle dans le traitement des nouvelles opérationnelles.
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