Construction de bureaux pour la DGI: feu vert pour une mission de contrôle technique

Dans le cadre du projet de construction de nouveaux bureaux destinés aux services de la Direction générale des Impôts, dont la réalisation a déjà été autorisée par le Conseil des ministres, le Gouvernement a approuvé le recours à un bureau de contrôle technique dès la phase d’avant-projet détaillé.

Cette démarche vise à garantir le strict respect des normes de construction ainsi que la sécurité des personnes appelées à fréquenter ces bâtiments relevant du pouvoir public.

Le cahier des charges confié au cabinet retenu prévoit notamment un audit préalable de la solidité de l’ouvrage à achever, assorti de recommandations techniques à mettre en œuvre avant le démarrage effectif des travaux.

L’intervention portera également sur la sécurité des usagers, le bon fonctionnement des dispositifs techniques, la vérification des installations électriques avant leur mise sous tension, ainsi que sur l’accessibilité des infrastructures aux personnes à mobilité réduite.

Au terme des échanges, le Conseil a donné son accord pour la formalisation diligente du marché avec le cabinet sélectionné, confirmant ainsi la volonté des autorités de sécuriser et de professionnaliser la réalisation de ces infrastructures administratives stratégiques.