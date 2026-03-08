Congo-Brazzaville : Joseph Kignoumbi Kia Mboungou candidat à la présidentielle pour la cinquième fois

La campagne électorale se poursuit au Congo-Brazzaville à l’approche de l’élection présidentielle prévue le dimanche 15 mars 2026. Les équipes des différents candidats multiplient les rencontres et les déplacements pour tenter de convaincre un électorat sollicité une nouvelle fois.

Parmi les prétendants, Joseph Kignoumbi Kia Mboungou attire l’attention. À la tête du parti d’opposition La Chaîne, il s’engage dans sa cinquième tentative pour la présidence, après avoir déjà brigué la fonction à plusieurs reprises depuis 2002.

Il fait partie d’un peloton de sept candidats prêts à recueillir les suffrages des Congolais. L’un de ses principaux adversaires est le président sortant Denis Sassou N’Guesso, âgé de 82 ans et dont les mandats, cumulés au fil des décennies, ont placé sa longévité au pouvoir au centre du débat national.

Pour Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, cette nouvelle campagne est l’occasion de tenter de rompre avec les pratiques passées et d’apporter un souffle de changement à la gouvernance du pays.

La liste des concurrents

Outre le chef de l’État sortant et Joseph Kignoumbi, la course réunit plusieurs autres figures politiques : Anguios Nguangui Engambé, Dave Mafoula, Destin Davet, Mabio Mavoungou Zinga et Vivien Romain Manangou. Chacun de ces candidats avance ses propres arguments dans une campagne marquée par des enjeux de légitimité et de renouvellement.