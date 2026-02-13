Compositions officielles : Borussia Dortmund – Mayence (Bundesliga J22)
Ce soir, à 19h30 GMT, le Signal Iduna Park accueillera la confrontation entre le Borussia Dortmund et Mayence.
Cette rencontre correspond à la 22e journée du championnat d’Allemagne.
Les deux entraîneurs ont retenu des alignements offensifs, pensés pour peser sur le résultat.
Compositions officielles
Borussia Dortmund : Kobel, Anton, Bensebaini, Jobe, Nmecha, Guirassy, Brandt, Beier, Svenson, Süle, Ryerson.
Mayence : Batz, Posch, Kaishu, Lee, Amiri, Bell, Tietz, Da Costa, Silas Katompa, Widmer, Kohr.
