Compositions officielles : Borussia Dortmund – Mayence (Bundesliga J22)

Ce soir, à 19h30 GMT, le Signal Iduna Park accueillera la confrontation entre le Borussia Dortmund et Mayence.

Le 13 févr. 2026 · MàJ le 13 févr. 2026

Ce soir, à 19h30 GMT, le Signal Iduna Park accueillera la confrontation entre le Borussia Dortmund et Mayence.

Cette rencontre correspond à la 22e journée du championnat d’Allemagne.

Les deux entraîneurs ont retenu des alignements offensifs, pensés pour peser sur le résultat.

Publicité

Compositions officielles

Borussia Dortmund : Kobel, Anton, Bensebaini, Jobe, Nmecha, Guirassy, Brandt, Beier, Svenson, Süle, Ryerson.

Mayence : Batz, Posch, Kaishu, Lee, Amiri, Bell, Tietz, Da Costa, Silas Katompa, Widmer, Kohr.