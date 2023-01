Comment annoncer à sa première femme l’arrivée de la seconde ?

Reçu sur la chaîne Albayne de Canal+, un imam a révélé les secrets pouvant permettre à un homme marié d’annoncer à sa première femme l’arrivée de la seconde sans créer de brouille.

Comment annoncer à sa 1ère femme l’arrivée de la seconde? Même si les femmes ont du mal à accepter, ce n’est pas si difficile à les convaincre selon un imam. Selon lui, contrairement au christianisme, l’Islam autorise un musulman à prendre jusqu’à 4 femmes.

Pour l’imam, il faut d’abord être responsable et respectueux envers sa femme. En plus, d’après lui, pour annoncer à la première épouse, l’arrivée de la seconde il faut connaître les quatre secrets ci dessous au bout des doigts et être capable et prêt à les mettre en pratique.

1- Il ne faut pas dire directement à la première femme: « je vais prendre une épouse ». Il est vrai qu’il y a des femmes qui sont humbles et compréhensibles qui ne trouvent pas de problème.

2- On ne doit pas dire à la deuxième qu’on n’aime pas la première

3- Il faut avoir des principes à la maison. Quand tu es avec Kadi, tu ne parles pas de Bintou. Quand tu es avec Bintou, tu ne dois pas parler de Kadi.

4- Si tu as peur de ta première femme, il faut laisser la deuxième ou passer par quelqu’un qui peut le faire.