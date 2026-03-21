Acheter un matelas en ligne est devenu un réflexe pour de nombreux consommateurs : consultation d’avis, comparaison des prix et possibilité d’essayer un produit à domicile avant de se prononcer sont autant d’atouts mis en avant par les sites de literie. La transparence des fiches techniques et la disponibilité d’une période d’essai facilitent la décision, notamment pour des achats aussi déterminants que celui d’un matelas.

Sur Internet, le temps de réflexion n’est pas soumis à la pression d’un vendeur en boutique : l’internaute peut confronter les retours d’expérience, vérifier les dimensions exactes et évaluer les technologies proposées. Ces éléments sont particulièrement importants pour la literie, où le choix doit concilier confort, soutien et durabilité.

Parmi les acteurs historiques cités par les acheteurs, la marque Merinos, fondée en 1945, est souvent évoquée pour son offre en ligne. Sur son site, la marque met en avant différents types de technologies et une période d’essai prolongée, deux critères régulièrement recherchés par les consommateurs.

Les critères indispensables pour acheter un matelas sur le web

La fermeté du matelas est le premier critère à considérer. Il n’existe pas de « fermeté universelle » : le niveau adapté dépend de la morphologie, du poids et de la position de sommeil (sur le dos, le côté ou le ventre). Un matelas trop ferme peut provoquer des points de pression, tandis qu’un matelas trop souple risque d’affaiblir le maintien de la colonne vertébrale.

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La technologie employée influe fortement sur la sensation et le maintien. Les matelas en mousse offrent généralement un accueil moelleux et un tarif accessible. La mémoire de forme épouse la silhouette et réduit les points de pression. Les ressorts ensachés favorisent le maintien et l’indépendance de couchage, utile pour les couples. Le latex est réputé pour sa respirabilité et sa longévité. Les modèles hybrides associent plusieurs de ces technologies pour tenter d’équilibrer accueil, soutien et ventilation.

La taille du matelas et sa compatibilité avec le sommier constituent des vérifications pratiques indispensables : il faut s’assurer de la correspondance des dimensions et de la hauteur utile selon le cadre de lit et l’ossature du sommier. Le choix doit aussi tenir compte de l’espace disponible dans la chambre et des besoins en termes d’indépendance de couchage.

Parmi les erreurs fréquemment observées lors d’un achat en ligne figurent la décision basée uniquement sur le prix et l’oubli de la période d’essai. Le prix ne reflète pas toujours l’adéquation d’un modèle aux besoins personnels ; la période d’essai permet de confirmer le choix dans le contexte d’usage réel. Merinos propose, par exemple, une période d’essai de 101 nuits pour tester le matelas à domicile.

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