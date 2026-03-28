Côte d’Ivoire : Grand-Bassam, Abidjan, Yamoussoukro et Assinie, 4 lieux incontournables

La Côte d’Ivoire attire de plus en plus de visiteurs grâce à une offre touristique variée : littoral, patrimoine colonial, grands édifices religieux et centres urbains dynamiques. Parmi les sites phares figurent Grand-Bassam, Abidjan, Yamoussoukro et Assinie, qui contribuent à faire du pays une destination recherchée en Afrique de l’Ouest et expliquent une part significative des 6,3 millions de visiteurs enregistrés en 2024.

Grand-Bassam reste emblématique pour son patrimoine colonial et ses plages animées. Érigée en commune mixte en décembre 1914, la ville a conservé une architecture de l’époque coloniale qui lui vaut une inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les bâtiments historiques abritent des musées et des expositions, dont un musée national du costume, pendant que le front de mer alimente une économie locale faite de restaurants, de galeries et de commerces d’artisanat. Les étendues de sable attirent des flux saisonniers importants et font l’objet d’initiatives de nettoyage et de valorisation.

Abidjan, pôle économique et urbain, se distingue par son rythme de vie et ses infrastructures modernes. La métropole, traversée par la lagune Ébrié, concentre des quartiers administratifs et d’affaires comme le Plateau, des zones résidentielles et un tissu culturel foisonnant. La vie nocturne — maquis, salles de spectacle et lieux de divertissement — joue un rôle central dans l’attractivité locale, tandis que le secteur culturel et audiovisuel y trouve un terreau propice pour la formation et la révélation de talents.

Cinq éléments à connaître : Yamoussoukro, Assinie et les chiffres du tourisme

Yamoussoukro, capitale politique, accueille des constructions religieuses d’envergure qui font partie des attraits touristiques du pays. La basilique Notre‑Dame de la Paix, édifiée entre 1986 et 1989 sur un ancien champ de cocotiers, figure parmi les plus grandes églises catholiques au monde ; sa construction a mobilisé plusieurs milliers d’ouvriers et son financement a suscité des débats publics. Consacrée par le pape Jean‑Paul II en 1990, elle a reçu le statut de basilique mineure. À proximité, la Grande Mosquée de la Paix, construite entre 1963 et 1968, illustre la coexistence des confessions et présente des éléments architecturaux distinctifs.

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Assinie, sur la côte atlantique, se présente comme une station balnéaire accessible depuis Abidjan en environ deux heures trente. La localité propose une gamme d’hébergements de la villa privée aux complexes hôteliers, ainsi que des activités nautiques et de loisirs adaptées aux séjours en couple, en famille ou en groupe.

Sur le plan des infrastructures et de l’offre, les autorités et investisseurs ont fait croître l’offre hôtelière nationale : depuis 2011, près de 1 067 nouveaux hôtels ont été créés, représentant des investissements estimés à 957,7 milliards de francs CFA et ajoutant quelque 21 233 chambres. Le patrimoine hôtelier public a également bénéficié d’une réhabilitation d’envergure chiffrée à 78 milliards de francs CFA. Parallèlement, 19 centres de lecture et d’animation culturelle ont été implantés et le musée des Civilisations a été réhabilité dans le cadre d’efforts de valorisation du patrimoine culturel.

Les données officielles indiquent qu’en 2024 le tourisme a contribué pour 8,6 % au produit intérieur brut et que, entre 2018 et 2024, le secteur a permis la création de 625 689 emplois